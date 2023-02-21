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Президент Абхазии прибыл с визитом в Беларусь
Президент Абхазии прибыл с визитом в Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые побывал в Абхазии с официальным визитом в сентябре прошлого года. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T11:25+0300
2023-02-21T11:25+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл 20 февраля с визитом в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания встретится с Александром Лукашенко. После этого продолжится рабочий визит Бжания в Москву, который начался 16 февраля.
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аслан бжания, абхазия, белоруссия
аслан бжания, абхазия, белоруссия
Президент Абхазии прибыл с визитом в Беларусь
11:25 21.02.2023 (обновлено: 12:33 21.02.2023)
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые побывал в Абхазии с официальным визитом в сентябре прошлого года.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл 20 февраля с визитом в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания встретится с Александром Лукашенко.
После этого продолжится рабочий визит Бжания в Москву, который начался 16 февраля.