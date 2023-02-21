https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/prezident-abkhazii-pribyl-s-vizitom-v-belarus--1044243047.html

Президент Абхазии прибыл с визитом в Беларусь

Президент Абхазии прибыл с визитом в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые побывал в Абхазии с официальным визитом в сентябре прошлого года. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл 20 февраля с визитом в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания встретится с Александром Лукашенко. После этого продолжится рабочий визит Бжания в Москву, который начался 16 февраля.

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