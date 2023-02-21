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Продлен срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии
Продлен срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии увеличен до 30 дней. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T17:19+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии увеличен до 30 дней. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал соответствующий указ. В документе также устанавливается 14-дневный срок безвизового пребывания в республике в туристических или деловых целях граждан Казахстана.
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Продлен срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии
17:19 21.02.2023 (обновлено: 17:56 21.02.2023)
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии увеличен до 30 дней.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал соответствующий указ.
В документе также устанавливается 14-дневный срок безвизового пребывания в республике в туристических или деловых целях граждан Казахстана.