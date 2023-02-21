https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/prodlen-srok-bezvizovogo-prebyvaniya-grazhdan-belorussii-v-abkhazii-1044254034.html

Продлен срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии

Продлен срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии увеличен до 30 дней. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T17:19+0300

2023-02-21T17:19+0300

2023-02-21T17:56+0300

белоруссия

в абхазии

абхазия

казахстан

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101799/41/1017994180_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_fb33464d9704a5612024b91cb128c5ec.jpg

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии увеличен до 30 дней. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал соответствующий указ. В документе также устанавливается 14-дневный срок безвизового пребывания в республике в туристических или деловых целях граждан Казахстана.

белоруссия

абхазия

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

белоруссия, абхазия, казахстан, политика