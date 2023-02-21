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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/putin-rossiya-delala-vse-vozmozhnoe-chtoby-reshit-problemy-donbassa-mirnymi-sredstvami-1044243850.html
Путин: Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами
Путин: Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами
Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T12:36+0300
2023-02-21T13:58+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, заявил Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию. А Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь.Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, сказал президент."Начиная с 2014 года, Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режиме, верил и ждал, что Россия придет на помощь", - сказал Путин.Владимир Путин, говоря о спецоперации, отметил, что Россия будет шаг за шагом, аккуратно и последовательно решать стоящие задачи."Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", – заявил президент.
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владимир путин, россия, донбасс
владимир путин, россия, донбасс

Путин: Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами

12:36 21.02.2023 (обновлено: 13:58 21.02.2023)
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Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, заявил Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию. А Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь.

"Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий", – отметил российский лидер.

Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, сказал президент.
"Начиная с 2014 года, Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режиме, верил и ждал, что Россия придет на помощь", - сказал Путин.
Владимир Путин, говоря о спецоперации, отметил, что Россия будет шаг за шагом, аккуратно и последовательно решать стоящие задачи.
"Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", – заявил президент.
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