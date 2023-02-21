Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ
13:58 21.02.2023 (обновлено: 14:30 21.02.2023)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Sputnik / Максим Блинов/
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям.
"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", – сказал глава государства.
Президент добавил, что Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.
"И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки", – добавил Путин.
Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ.
"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать – это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", – сказал Путин.
Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать – это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", – сказал Путин.
Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".