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Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ
Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям.Президент добавил, что Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания."И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки", – добавил Путин.Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать – это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", – сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
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владимир путин, нато, россия
владимир путин, нато, россия

Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ

13:58 21.02.2023 (обновлено: 14:30 21.02.2023)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям.

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", – сказал глава государства.

Президент добавил, что Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.
"И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки", – добавил Путин.
Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ.

"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать – это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", – сказал Путин.

Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
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