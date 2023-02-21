https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/putin-rossiya-priostanavlivaet-uchastie-v-dsnv-1044248006.html

Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

нато

россия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям.Президент добавил, что Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания."И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки", – добавил Путин.Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать – это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", – сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".

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владимир путин, нато, россия