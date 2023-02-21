https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/putin-zadacha-rossii-ne-v-tom-chtoby-prisposobitsya-a-vyvesti-ekonomiku-na-novye-rubezhi-1044246933.html

Путин: задача России не в том, чтобы приспособиться, а вывести экономику на новые рубежи

Путин: задача России не в том, чтобы приспособиться, а вывести экономику на новые рубежи

Российская экономика гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции, заявил Владимир Путин. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T13:26+0300

2023-02-21T13:26+0300

2023-02-21T13:56+0300

владимир путин

экономика

россия

санкции

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.Глава государства заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер.Президент также отметил, что не Россия сама сокращает расчеты в долларах, а Запад все делает своими руками.Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан РФ.Ранее в своем выступлении он отметил, что доля рубля во внешнеторговых расчетах России с декабря 2021 года удвоилась и составила треть."Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах или в других, так называемых универсальных, валютах. Они все делают своими руками", – сказал Путин.Изменения, происходящие сейчас в российской экономике – жизненная необходимость, власти знают, что надо делать, добавил Путин."Сегодня мы видим всю полноту картины, понимаем те структурные проблемы, которые нам необходимо решать в логистике, технологиях, в финансах, в кадрах. Мы много постоянно говорили о необходимости изменения структуры нашей экономики за последние годы, а сейчас эти изменения – это жизненная необходимость, и это меняет ситуацию. И в данном случе – к лучшему. Мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России", – сказал Путин в послании Федеральному собранию.

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владимир путин, экономика, россия, санкции