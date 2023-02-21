Путин: задача России не в том, чтобы приспособиться, а вывести экономику на новые рубежи
13:26 21.02.2023 (обновлено: 13:56 21.02.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Sputnik / Павел Бедняков/
Российская экономика гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции, заявил Владимир Путин.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Обращаю внимание и хочу особо подчеркнуть – смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей", – сказал Путин.
Глава государства заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер.
Президент также отметил, что не Россия сама сокращает расчеты в долларах, а Запад все делает своими руками.
Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан РФ.
Ранее в своем выступлении он отметил, что доля рубля во внешнеторговых расчетах России с декабря 2021 года удвоилась и составила треть.
"Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах или в других, так называемых универсальных, валютах. Они все делают своими руками", – сказал Путин.
"Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах или в других, так называемых универсальных, валютах. Они все делают своими руками", – сказал Путин.
Изменения, происходящие сейчас в российской экономике – жизненная необходимость, власти знают, что надо делать, добавил Путин.
"Сегодня мы видим всю полноту картины, понимаем те структурные проблемы, которые нам необходимо решать в логистике, технологиях, в финансах, в кадрах. Мы много постоянно говорили о необходимости изменения структуры нашей экономики за последние годы, а сейчас эти изменения – это жизненная необходимость, и это меняет ситуацию. И в данном случе – к лучшему. Мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России", – сказал Путин в послании Федеральному собранию.
"Сегодня мы видим всю полноту картины, понимаем те структурные проблемы, которые нам необходимо решать в логистике, технологиях, в финансах, в кадрах. Мы много постоянно говорили о необходимости изменения структуры нашей экономики за последние годы, а сейчас эти изменения – это жизненная необходимость, и это меняет ситуацию. И в данном случе – к лучшему. Мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России", – сказал Путин в послании Федеральному собранию.