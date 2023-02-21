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Шесть человек погибло при новых землетрясениях в Турции
Шесть человек погибло при новых землетрясениях в Турции
В понедельник вечером в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T08:55+0300
2023-02-21T08:55+0300
2023-02-21T10:36+0300
турция
землетрясение
в мире
с праздником, дорогие женщины!
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8.
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турция, землетрясение, в мире, с праздником, дорогие женщины!
турция, землетрясение, в мире, с праздником, дорогие женщины!
Шесть человек погибло при новых землетрясениях в Турции
08:55 21.02.2023 (обновлено: 10:36 21.02.2023)
В понедельник вечером в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star.
Ранее Минздрав Турции заявлял об около 300 раненых после землетрясений. Телеканал TRT Haber сообщал о четырех погибших.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8.