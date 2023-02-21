https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/shest-chelovek-pogiblo-pri-novykh-zemletryaseniyakh-v-turtsii-1044241125.html

Шесть человек погибло при новых землетрясениях в Турции

Шесть человек погибло при новых землетрясениях в Турции

В понедельник вечером в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T08:55+0300

2023-02-21T08:55+0300

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турция

землетрясение

в мире

с праздником, дорогие женщины!

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8.

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Sputnik Абхазия

турция, землетрясение, в мире, с праздником, дорогие женщины!