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https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/sukhogruz-razlomivshiysya-nadvoe-v-rayone-novorossiyska-zatonul-1044254700.html
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось три тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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россия, мчс рф, происшествия
россия, мчс рф, происшествия

Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул

17:00 21.02.2023 (обновлено: 17:08 21.02.2023)
© Sputnik / Виталий ТимкивВечер в Цемесской бухте.
Вечер в Цемесской бухте. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось три тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот.

Один из 11 членов экипажа сухогруза скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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