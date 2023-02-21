https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/sukhogruz-razlomivshiysya-nadvoe-v-rayone-novorossiyska-zatonul-1044254700.html

Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул

Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул

Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

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россия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось три тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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