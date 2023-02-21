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Сухогруз с мраморной крошкой переломило из-за шторма в районе Новороссийска
Сухогруз с мраморной крошкой переломило из-за шторма в районе Новороссийска
На данный момент идет спасательная операция, количество спасенных членов экипажа пока не известно. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-21T16:06+0300
2023-02-21T16:06+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма на черноморском побережье Кубани, проходят спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Грузовое судно Seamark шло под флагом Коморских островов.Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии.
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Сухогруз с мраморной крошкой переломило из-за шторма в районе Новороссийска
16:06 21.02.2023 (обновлено: 17:09 21.02.2023)
На данный момент идет спасательная операция, количество спасенных членов экипажа пока не известно.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма на черноморском побережье Кубани, проходят спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Грузовое судно Seamark шло под флагом Коморских островов.
Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии.