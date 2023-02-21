https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/takie-obstoyatelstva-o-proverkakh-obektov-vodosnabzheniya-i-ochistnykh-sooruzheniy-v-gulrypshe-1044195969.html

Такие обстоятельства: о проверках объектов водоснабжения и очистных сооружений в Гулрыпше

Такие обстоятельства: о проверках объектов водоснабжения и очистных сооружений в Гулрыпше

Какого характера нарушения выявляет природоохранная прокуратура в ходе проверок объектов водоснабжения и очистных канализационных сооружений рассказал... 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T10:47+0300

2023-02-21T10:47+0300

2023-02-21T10:47+0300

радио

абхазия

гулрыпшский район

водоснабжение

канализация

прокуратура

проверки

нарушения

подкасты

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Такие обстоятельства: Чедия о проверках объектов водоснабжения и очистных сооружений Такие обстоятельства: Чедия о проверках объектов водоснабжения и очистных сооружений

Природоохранная прокуратура Абхазии провела проверку объектов питьевого водоснабжения и очистных канализационных сооружений в Гулрыпшском районе. По ее результатам были выявлены нарушения санитарных правил и норм.С периодичностью не менее трех раз в год, по словам Чедия, в разных районах Абхазии проводятся проверки водообеспечения и канализационных сооружений."Провели проверку в Гулрыпшском районе и обнаружили на четырех объектах по водообеспечению и канализационной системе, которая проведена в домах репатриантов, нарушения санитарных правил и норм. Канализационная система локальная, она не обеспечивает весь район. В ходе проверок источников водоснабжения мы также поручили Гулрыпшской санэпидстанции осуществить забор воды на этих объектах и исследовать их на предмет бактериологического состояния. Слава богу, вода соответствует нормам", – сказал Чедия.Говоря о канализационной системе, он отметил, что это беда многих районов, нужны финансовые вложения, которыми районы не обладают. Но при этом Чедия отметил, что есть работы, которые под силу местным администрациям."Например, насосные станции должны быть огорожены, находиться под охраной, обеспечены круглосуточным освещением. Но и этого зачастую нет или не в полной мере. В Гулрыпше кое-где ограждение прорвано, свободный доступ для домашнего, бродячего скота. Могут и посторонние лица заходить, как к себе во двор. А охрана состоит из операторов, которые следят за уровнем воды и одновременно выполняют функции охранников. Любой злоумышленник может проникнуть на территорию водонакопительных резервуаров. Да и сама территория в неудовлетворительном санитарном состоянии ", – заметил Чедия.Полная версия беседы в аудиофайле.

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гулрыпшский район

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абхазия, гулрыпшский район, водоснабжение, канализация, прокуратура, проверки, нарушения, подкасты, аудио