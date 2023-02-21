https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/traditsionnyy-napitok-proizvodstvo-vina-v-abkhazii-1044204531.html

Традиционный напиток: производство вина в Абхазии

Традиционный напиток: производство вина в Абхазии

Вино в Абхазии неизменно сопровождает проведение всех торжественных мероприятий. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

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Культура виноделия в Абхазии имеет давние корни, этот напиток стал неотъемлемой частью жизни людей. Почти в каждой семье из поколения в поколение передаются знания о том, как из ароматных гроздьев делать вино.Помимо домашнего вина, в республике есть и промышленное производство. Там напиток делают из винограда, который произрастает на плантациях в разных регионах страны, общей площадью 1500 гектаров, из них плодоносящих около 600 гектаров.Виноград, который выращивают на этих плантациях - качич, амлаху, ачандарский красный.

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