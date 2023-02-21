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https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/traditsionnyy-napitok-proizvodstvo-vina-v-abkhazii-1044204531.html
Традиционный напиток: производство вина в Абхазии
Традиционный напиток: производство вина в Абхазии
Вино в Абхазии неизменно сопровождает проведение всех торжественных мероприятий. 21.02.2023, Sputnik Абхазия
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Культура виноделия в Абхазии имеет давние корни, этот напиток стал неотъемлемой частью жизни людей. Почти в каждой семье из поколения в поколение передаются знания о том, как из ароматных гроздьев делать вино.Помимо домашнего вина, в республике есть и промышленное производство. Там напиток делают из винограда, который произрастает на плантациях в разных регионах страны, общей площадью 1500 гектаров, из них плодоносящих около 600 гектаров.Виноград, который выращивают на этих плантациях - качич, амлаху, ачандарский красный.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, вино, виноград
фото , мультимедиа, абхазия, фото, вино, виноград

Традиционный напиток: производство вина в Абхазии

11:48 21.02.2023 (обновлено: 21:47 21.02.2023)
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Вино в Абхазии неизменно сопровождает проведение всех торжественных мероприятий.
Культура виноделия в Абхазии имеет давние корни, этот напиток стал неотъемлемой частью жизни людей. Почти в каждой семье из поколения в поколение передаются знания о том, как из ароматных гроздьев делать вино.
Помимо домашнего вина, в республике есть и промышленное производство. Там напиток делают из винограда, который произрастает на плантациях в разных регионах страны, общей площадью 1500 гектаров, из них плодоносящих около 600 гектаров.
Виноград, который выращивают на этих плантациях - качич, амлаху, ачандарский красный.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноделие в Абхазии – одно из древнейших занятий.

Виноделие в Абхазии – одно из древнейших занятий. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноделие в Абхазии – одно из древнейших занятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно виноград выращивают во всех селах республики.

Традиционно виноград выращивают во всех селах республики. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно виноград выращивают во всех селах республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Есть и промышленное производство ароматного напитка.

Есть и промышленное производство ароматного напитка. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Есть и промышленное производство ароматного напитка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот так выглядит "бочковая" на старейшем винзаводе Абхазии.

Вот так выглядит &quot;бочковая&quot; на старейшем винзаводе Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот так выглядит "бочковая" на старейшем винзаводе Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовую продукцию проверяют в лаборатории.

Готовую продукцию проверяют в лаборатории. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовую продукцию проверяют в лаборатории.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В белых винах оценивают кислотность, в красных – содержание фенольных веществ.

В белых винах оценивают кислотность, в красных – содержание фенольных веществ. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В белых винах оценивают кислотность, в красных – содержание фенольных веществ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вино должно соответствовать стандартам качества.

Вино должно соответствовать стандартам качества. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вино должно соответствовать стандартам качества.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Напиток получают из местного винограда и виноматериала, который привозят из Молдавии и Испании.

Напиток получают из местного винограда и виноматериала, который привозят из Молдавии и Испании. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Напиток получают из местного винограда и виноматериала, который привозят из Молдавии и Испании.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые марки вин наполовину состоят из местного винограда.

Некоторые марки вин наполовину состоят из местного винограда. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые марки вин наполовину состоят из местного винограда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Есть и те, что делают только из абхазской ягоды. Среди них – "Ашта лаша", "Атауад" и "Диоскурия".

Есть и те, что делают только из абхазской ягоды. Среди них – &quot;Ашта лаша&quot;, &quot;Атауад&quot; и &quot;Диоскурия&quot;. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Есть и те, что делают только из абхазской ягоды. Среди них – "Ашта лаша", "Атауад" и "Диоскурия".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вино неизменно сопровождает проведение всех торжественных мероприятий.

Вино неизменно сопровождает проведение всех торжественных мероприятий. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вино неизменно сопровождает проведение всех торжественных мероприятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовая и упакованная продукция отправляется на склад.

Готовая и упакованная продукция отправляется на склад. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовая и упакованная продукция отправляется на склад.

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