Традиционный напиток: производство вина в Абхазии

Культура виноделия в Абхазии имеет давние корни, этот напиток стал неотъемлемой частью жизни людей. Почти в каждой семье из поколения в поколение передаются знания о том, как из ароматных гроздьев делать вино.Помимо домашнего вина, в республике есть и промышленное производство. Там напиток делают из винограда, который произрастает на плантациях в разных регионах страны, общей площадью 1500 гектаров, из них плодоносящих около 600 гектаров.Виноград, который выращивают на этих плантациях - качич, амлаху, ачандарский красный.
Вино в Абхазии неизменно сопровождает проведение всех торжественных мероприятий.
Культура виноделия в Абхазии имеет давние корни, этот напиток стал неотъемлемой частью жизни людей. Почти в каждой семье из поколения в поколение передаются знания о том, как из ароматных гроздьев делать вино.
Помимо домашнего вина, в республике есть и промышленное производство. Там напиток делают из винограда, который произрастает на плантациях в разных регионах страны, общей площадью 1500 гектаров, из них плодоносящих около 600 гектаров.
Виноград, который выращивают на этих плантациях - качич, амлаху, ачандарский красный.