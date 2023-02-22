https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/abkhazskie-tamozhenniki-izyali-bolee-16-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-1044263859.html

Абхазские таможенники изъяли более 16 тысяч контрабандных сигарет

Абхазские таможенники изъяли более 16 тысяч контрабандных сигарет

В легковом автомобиле, выезжавшем из Абхазии, было обнаружено 16 800 незадекларированных сигарет. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T12:59+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли контрабандную табачную продукцию на КПП "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Пачки были спрятаны под обивками дверей, под задним сиденьем и в багажнике машины, выезжавшей из Абхазии в Россию. Всего было изъято 16 800 сигарет.Все материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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