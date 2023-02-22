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Абхазские таможенники изъяли более 16 тысяч контрабандных сигарет
Абхазские таможенники изъяли более 16 тысяч контрабандных сигарет
В легковом автомобиле, выезжавшем из Абхазии, было обнаружено 16 800 незадекларированных сигарет. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T12:59+0300
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли контрабандную табачную продукцию на КПП "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Пачки были спрятаны под обивками дверей, под задним сиденьем и в багажнике машины, выезжавшей из Абхазии в Россию. Всего было изъято 16 800 сигарет.Все материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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Абхазские таможенники изъяли более 16 тысяч контрабандных сигарет
12:59 22.02.2023 (обновлено: 14:37 22.02.2023)
В легковом автомобиле, выезжавшем из Абхазии, было обнаружено 16 800 незадекларированных сигарет.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли контрабандную табачную продукцию на КПП "Псоу". Об этом сообщает
пресс-служба ГТК.
Пачки были спрятаны под обивками дверей, под задним сиденьем и в багажнике машины, выезжавшей из Абхазии в Россию. Всего было изъято 16 800 сигарет.
Все материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.