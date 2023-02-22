https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/ataev-rasskazal-o-posledstviyakh-vykhoda-rossii-iz-dogovora-o-snv-1044262232.html

Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ

Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ

Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, что последует за выходом России из Договора о сокращении стратегических наступательных... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T12:17+0300

2023-02-22T12:17+0300

2023-02-22T12:40+0300

радио

подкасты

россия

владимир путин

вооружения

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/16/1044262891_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_de0c4c699bbe0d19351ee46a5f963fd1.jpg

Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ

Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Документ внес в Госдуму президент РФ. В соответствии с законопроектом действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.О возможных сценариях развития дальнейших событий в эфире радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев. Политолог считает, что выход России из ДСНВ – адекватный шаг новым международным реалиям. Он подчеркнул, что глобальная международная элита перестала мыслить стратегически, перестала заботиться о международной безопасности. Подробности слушайте в аудиофайле.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, россия, владимир путин, вооружения, политика, аудио