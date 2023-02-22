https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/ataev-rasskazal-o-posledstviyakh-vykhoda-rossii-iz-dogovora-o-snv-1044262232.html
Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ
Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ
Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, что последует за выходом России из Договора о сокращении стратегических наступательных... 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T12:17+0300
2023-02-22T12:17+0300
2023-02-22T12:40+0300
радио
подкасты
россия
владимир путин
вооружения
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/16/1044262891_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_de0c4c699bbe0d19351ee46a5f963fd1.jpg
Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ
Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ
Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Документ внес в Госдуму президент РФ. В соответствии с законопроектом действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.О возможных сценариях развития дальнейших событий в эфире радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев. Политолог считает, что выход России из ДСНВ – адекватный шаг новым международным реалиям. Он подчеркнул, что глобальная международная элита перестала мыслить стратегически, перестала заботиться о международной безопасности. Подробности слушайте в аудиофайле.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/16/1044262891_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_d560e5811882977afe3596b2058e2fb8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, россия, владимир путин, вооружения, политика, аудио
подкасты, россия, владимир путин, вооружения, политика, аудио
Атаев рассказал о последствиях выхода России из договора о СНВ
12:17 22.02.2023 (обновлено: 12:40 22.02.2023)
Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, что последует за выходом России из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Президент России Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Документ внес в Госдуму президент РФ. В соответствии с законопроектом действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.
О возможных сценариях развития дальнейших событий в эфире радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев.
"Во-первых, мировая политика идет строго по пути пересмотра политических и территориальных итогов Второй мировой войны. Политики низкого международного уровня, такие как Байден, как Шольц, Макрон, которые не знакомы с последствиями Второй мировой войны, хрупкий мир, к которому шли день за днем, год за годом такие министры, как Громыко, разрушают за считанные годы. Это глобальный итог", – сказал Атаев.
Политолог считает, что выход России из ДСНВ – адекватный шаг новым международным реалиям. Он подчеркнул, что глобальная международная элита перестала мыслить стратегически, перестала заботиться о международной безопасности.
Подробности слушайте в аудиофайле
.