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Часть Сухума останется без воды в четверг 23 февраля
Часть Сухума останется без воды в четверг 23 февраля
Ограничения связаны с ремонтом канализации в районе улиц Заречной и Почтовой. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T20:45+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 23 февраля, сообщает столичный "Водоканал".Подача воды прекратится в 00:00 и продлится до 17:00. Ограничения коснутся улиц Бегуаа, Ласурия, Папаскири, Харазия, Гастелло, части улицы Гулия.Неудобства связаны с ремонтом канализационной системы в районе улиц Заречной и Почтовой.
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абхазия, сухум, новости
Часть Сухума останется без воды в четверг 23 февраля
Ограничения связаны с ремонтом канализации в районе улиц Заречной и Почтовой.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 23 февраля, сообщает столичный "Водоканал".
Подача воды прекратится в 00:00 и продлится до 17:00. Ограничения коснутся улиц Бегуаа, Ласурия, Папаскири, Харазия, Гастелло, части улицы Гулия.
Неудобства связаны с ремонтом канализационной системы в районе улиц Заречной и Почтовой.