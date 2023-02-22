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Часть Сухума останется без воды в четверг 23 февраля

Часть Сухума останется без воды в четверг 23 февраля

Ограничения связаны с ремонтом канализации в районе улиц Заречной и Почтовой. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 23 февраля, сообщает столичный "Водоканал".Подача воды прекратится в 00:00 и продлится до 17:00. Ограничения коснутся улиц Бегуаа, Ласурия, Папаскири, Харазия, Гастелло, части улицы Гулия.Неудобства связаны с ремонтом канализационной системы в районе улиц Заречной и Почтовой.

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