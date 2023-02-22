https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/miting-kontsert-slava-zaschitnikam-otechestva-v-luzhnikakh-pryamaya-translyatsiya-1044266505.html
Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" в Лужниках. Трансляция завершена
Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" в Лужниках. Трансляция завершена
Масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит в московском спорткомплексе "Лужники". Он посвящен бойцам специальной военной операции и всем... 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T15:29+0300
2023-02-22T15:29+0300
2023-02-22T16:32+0300
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/16/1044266821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ecc55a3b54e5bd714ff29d43c73d79be.jpg
Масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит в московском спорткомплексе "Лужники". Он посвящен бойцам специальной военной операции и всем фронтовикам, которые в разные годы защищали страну.Посмотреть на яркое и красочное зрелище собрались тысячи москвичей и гостей столицы. Планируется, что на сцене с речью выступит президент России Владимир Путин.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/16/1044266821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_851242b1af98d86e64e867f68e2bf304.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" в Лужниках. Трансляция завершена
15:29 22.02.2023 (обновлено: 16:32 22.02.2023)
Масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит в московском спорткомплексе "Лужники". Он посвящен бойцам специальной военной операции и всем фронтовикам, которые в разные годы защищали страну.
Посмотреть на яркое и красочное зрелище собрались тысячи москвичей и гостей столицы. Планируется, что на сцене с речью выступит президент России Владимир Путин.