https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/miting-kontsert-slava-zaschitnikam-otechestva-v-luzhnikakh-pryamaya-translyatsiya-1044266505.html

Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" в Лужниках. Трансляция завершена

Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" в Лужниках. Трансляция завершена

Масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит в московском спорткомплексе "Лужники". Он посвящен бойцам специальной военной операции и всем... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T15:29+0300

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Масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит в московском спорткомплексе "Лужники". Он посвящен бойцам специальной военной операции и всем фронтовикам, которые в разные годы защищали страну.Посмотреть на яркое и красочное зрелище собрались тысячи москвичей и гостей столицы. Планируется, что на сцене с речью выступит президент России Владимир Путин.

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