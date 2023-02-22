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Посредник: Гвинджия о развитии отношений Абхазии с Белоруссией
Посредник: Гвинджия о развитии отношений Абхазии с Белоруссией
Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в программе "Посредник" на радио Sputnik о встрече президентов Абхазии и Белоруссии. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T14:48+0300
2023-02-22T14:48+0300
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Посредник: Гвинджия о развитии отношений Абхазии с Белоруссией
Посредник: Гвинджия о развитии отношений Абхазии с Белоруссией
Президент Абхазии Аслан Бжания побывал с визитом в Белоруссии 20 февраля. В Минске он обсудил с Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества. О значении встречи лидеров двух стран, о том, как оценивать это событие в контексте расширения международных связей Абхазии, рассказал помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. "Это значимое событие, тем более визит состоялся в страну, которая нас пока еще не признала, с которой мы пока не установили официальные дипломатические отношения. Это первый официальный визит президента Абхазии в Белоруссию. Мы все воспринимаем это позитивно, это очень хороший шаг вперед... Между двумя президентами сложились доверительные, дружеские отношения", – сказал Гвинджия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, белоруссия, политика, аудио
подкасты, посредник, абхазия, белоруссия, политика, аудио
Посредник: Гвинджия о развитии отношений Абхазии с Белоруссией
14:48 22.02.2023 (обновлено: 14:52 22.02.2023)
Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в программе "Посредник" на радио Sputnik о встрече президентов Абхазии и Белоруссии.
Президент Абхазии Аслан Бжания побывал с визитом в Белоруссии 20 февраля. В Минске он обсудил с Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества.
О значении встречи лидеров двух стран, о том, как оценивать это событие в контексте расширения международных связей Абхазии, рассказал помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
"Это значимое событие, тем более визит состоялся в страну, которая нас пока еще не признала, с которой мы пока не установили официальные дипломатические отношения. Это первый официальный визит президента Абхазии в Белоруссию. Мы все воспринимаем это позитивно, это очень хороший шаг вперед... Между двумя президентами сложились доверительные, дружеские отношения", – сказал Гвинджия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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