https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/takie-obstoyatelstva-tuzhba-o-podderzhke-krestyanskikh-tsitrusovykh-khozyaystv-1044241555.html

Такие обстоятельства: Тужба о поддержке крестьянских цитрусовых хозяйств

Такие обстоятельства: Тужба о поддержке крестьянских цитрусовых хозяйств

О том, каким был урожай цитрусовых в нынешнем году и как можно поддержать крестьянские хозяйства, в эфире радио Sputnik рассказал директор предприятия... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T10:30+0300

2023-02-22T10:30+0300

2023-02-22T10:31+0300

радио

такие обстоятельства

цитрусовые

сельское хозяйство

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/16/1044261539_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_811729331cf58cb725dec9ec2f6b416b.jpg

Такие обстоятельства: Тужба о поддержке крестьянских цитрусовых хозяйств Такие обстоятельства: Тужба о поддержке крестьянских цитрусовых хозяйств

Президент Абхазии поручил правительству изучить состояние производства и выращивания цитрусовых; ознакомиться с объемами цитрусовых, которые производились в советское время и достичь этих показателей. Уже на встрече с представителями бизнес-сообщества президент также отметил, что основные области для инвестиций в республике – это туризм, субтропическое сельское хозяйство, энергетика и IT.Своим мнением о том, как можно поддержать крестьянские цитрусовые хозяйства в Абхазии, поделился директор предприятия "Абхазцитрус" Генрих Тужба. Он также рассказал о том, каким выдался год для совхоза."Так как цитрусы являются визитной карточкой Абхазии, пока другие страны не перешагнули через наш бренд, нужна государственная поддержка сельчан. Если крестьянин будет знать, что в конце сезона он сможет реализовать свою продукцию за хорошую цену, то он будет вкладывать в цитрусовое хозяйство. Необходима гарантия. Должны быть государственные пункты приема. Когда частная коммерческое предприятие занимается заготовкой, оно хочет заработать, они начинают скупать по низкой цена и продавать дорого, что не устраивает сельчан. А если это будут государственные пункты приема, то они не будет заниматься зарабатыванием денег, а только поддержкой частного сельского хозяйства", – сказал Тужба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

такие обстоятельства, цитрусовые, сельское хозяйство, абхазия, аудио