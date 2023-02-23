https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1044284780.html

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества отмечается в странах постсоветского пространства 23 февраля. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем защитника Отечества.Бжания подчеркнул, что Путин, будучи верховных главнокомандующим Вооруженными силами России, выполняет важную задачу по защите страны от угроз извне.Президент пожелал всем защитникам Отечества с честью и мужеством нести службу во имя мира и процветания в России, а Владимиру Путину – новых побед и крепкого здоровья.

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