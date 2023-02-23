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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества
День защитника Отечества отмечается в странах постсоветского пространства 23 февраля. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T16:10+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем защитника Отечества.Бжания подчеркнул, что Путин, будучи верховных главнокомандующим Вооруженными силами России, выполняет важную задачу по защите страны от угроз извне.Президент пожелал всем защитникам Отечества с честью и мужеством нести службу во имя мира и процветания в России, а Владимиру Путину – новых побед и крепкого здоровья.
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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества
16:10 23.02.2023 (обновлено: 16:31 23.02.2023)
День защитника Отечества отмечается в странах постсоветского пространства 23 февраля.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем защитника Отечества.
Бжания подчеркнул, что Путин, будучи верховных главнокомандующим Вооруженными силами России, выполняет важную задачу по защите страны от угроз извне.
"Помощь и поддержка Российской Федерации в деле становления и укрепления безопасности Республики Абхазия неоценима", – говорится в сообщении.
Президент пожелал всем защитникам Отечества с честью и мужеством нести службу во имя мира и процветания в России, а Владимиру Путину – новых побед и крепкого здоровья.