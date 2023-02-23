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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/chast-gagry-byla-obestochena-iz-za-povrezhdeniya-vysokovoltnogo-kabelya-1044288658.html
Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля
Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля
Подача электроэнергии в несколько многоэтажек в районе Гагрского рынка была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
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2023-02-23T20:30+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов в районе Гагрского рынка осталась без света из-за повреждения высоковольтного кабеля, рассказал начальник гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аслан Айба."Пять-шесть домов в районе рынка остаются без света. Кабель вышел из строя. Он старый и изношенный. Из Агудзеры приехала спецлаборатория, мы уже приступили к ремонту. Точно сказать, как много времени нам понадобится на устранение поломки, сложно. Думаю, еще три или четыре часа", - уточнил он.Подача электроэнергии в этой части Гагры была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля.
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Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля

20:30 23.02.2023
© Foto / "Черноморэнерго"ВЛ "Калдахуара"
ВЛ Калдахуара - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
© Foto / "Черноморэнерго"
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Подача электроэнергии в несколько многоэтажек в районе Гагрского рынка была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов в районе Гагрского рынка осталась без света из-за повреждения высоковольтного кабеля, рассказал начальник гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аслан Айба.
"Пять-шесть домов в районе рынка остаются без света. Кабель вышел из строя. Он старый и изношенный. Из Агудзеры приехала спецлаборатория, мы уже приступили к ремонту. Точно сказать, как много времени нам понадобится на устранение поломки, сложно. Думаю, еще три или четыре часа", - уточнил он.
Подача электроэнергии в этой части Гагры была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля.
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