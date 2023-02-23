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Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля
Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля
Подача электроэнергии в несколько многоэтажек в районе Гагрского рынка была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T20:30+0300
2023-02-23T20:30+0300
2023-02-23T20:30+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов в районе Гагрского рынка осталась без света из-за повреждения высоковольтного кабеля, рассказал начальник гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аслан Айба."Пять-шесть домов в районе рынка остаются без света. Кабель вышел из строя. Он старый и изношенный. Из Агудзеры приехала спецлаборатория, мы уже приступили к ремонту. Точно сказать, как много времени нам понадобится на устранение поломки, сложно. Думаю, еще три или четыре часа", - уточнил он.Подача электроэнергии в этой части Гагры была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля.
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Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля
Подача электроэнергии в несколько многоэтажек в районе Гагрского рынка была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов в районе Гагрского рынка осталась без света из-за повреждения высоковольтного кабеля, рассказал начальник гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аслан Айба.
"Пять-шесть домов в районе рынка остаются без света. Кабель вышел из строя. Он старый и изношенный. Из Агудзеры приехала спецлаборатория, мы уже приступили к ремонту. Точно сказать, как много времени нам понадобится на устранение поломки, сложно. Думаю, еще три или четыре часа", - уточнил он.
Подача электроэнергии в этой части Гагры была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля.