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Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля

Часть Гагры была обесточена из-за повреждения высоковольтного кабеля

Подача электроэнергии в несколько многоэтажек в районе Гагрского рынка была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов в районе Гагрского рынка осталась без света из-за повреждения высоковольтного кабеля, рассказал начальник гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аслан Айба."Пять-шесть домов в районе рынка остаются без света. Кабель вышел из строя. Он старый и изношенный. Из Агудзеры приехала спецлаборатория, мы уже приступили к ремонту. Точно сказать, как много времени нам понадобится на устранение поломки, сложно. Думаю, еще три или четыре часа", - уточнил он.Подача электроэнергии в этой части Гагры была приостановлена примерно в 15:30 в четверг, 23 февраля.

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