https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputaty-parlamenta-abkhazii-ne-izbrali-novogo-predsedatelya-kontrolnoy-palaty-1044280674.html
Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты
Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты
На пост главы Контрольной палаты было два претендента – Батал Айба и Астамур Аргун. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T13:25+0300
2023-02-23T13:25+0300
2023-02-23T14:22+0300
в абхазии
абхазия
народное собрание абхазии
парламент абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536896_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ed16bd6cf185d998b08ecdb1c0f012cb.jpg
СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Народного Собрания Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты. В результате тайного голосования за Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14. За назначение Астамура Аргун проголосовали 14 народных избранников, против проголосовали 17 человек. Также на заседании депутаты избрали Роланда Папба аудитором Контрольной палаты Абхазии.Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты Абхазии на заседании 13 февраля. Тогда было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания. Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputatskaya-gruppa-po-svyazyam-s-parlamentom-nikaragua-byla-sozdana-v-abkhazii-1044280034.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536896_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_20080a2b1a819f5eebd1250ae62989d0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости
абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости
Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты
13:25 23.02.2023 (обновлено: 14:22 23.02.2023)
На пост главы Контрольной палаты было два претендента – Батал Айба и Астамур Аргун.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Народного Собрания Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты.
В результате тайного голосования за Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14.
За назначение Астамура Аргун проголосовали 14 народных избранников, против проголосовали 17 человек.
Также на заседании депутаты избрали Роланда Папба аудитором Контрольной палаты Абхазии.
Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты Абхазии на заседании 13 февраля. Тогда было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания.
Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.