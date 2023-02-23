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Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты
Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты
На пост главы Контрольной палаты было два претендента – Батал Айба и Астамур Аргун. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Народного Собрания Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты. В результате тайного голосования за Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14. За назначение Астамура Аргун проголосовали 14 народных избранников, против проголосовали 17 человек. Также на заседании депутаты избрали Роланда Папба аудитором Контрольной палаты Абхазии.Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты Абхазии на заседании 13 февраля. Тогда было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания. Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputatskaya-gruppa-po-svyazyam-s-parlamentom-nikaragua-byla-sozdana-v-abkhazii-1044280034.html
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абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости
абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости

Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты

13:25 23.02.2023 (обновлено: 14:22 23.02.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Подпись документов
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На пост главы Контрольной палаты было два претендента – Батал Айба и Астамур Аргун.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Народного Собрания Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты.
В результате тайного голосования за Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14.
За назначение Астамура Аргун проголосовали 14 народных избранников, против проголосовали 17 человек.
Также на заседании депутаты избрали Роланда Папба аудитором Контрольной палаты Абхазии.
Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты Абхазии на заседании 13 февраля. Тогда было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания.
Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
Народное Собрание Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
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