https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputaty-parlamenta-abkhazii-ne-izbrali-novogo-predsedatelya-kontrolnoy-palaty-1044280674.html

Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты

Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты

На пост главы Контрольной палаты было два претендента – Батал Айба и Астамур Аргун. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T13:25+0300

2023-02-23T13:25+0300

2023-02-23T14:22+0300

в абхазии

абхазия

народное собрание абхазии

парламент абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536896_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ed16bd6cf185d998b08ecdb1c0f012cb.jpg

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Народного Собрания Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты. В результате тайного голосования за Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14. За назначение Астамура Аргун проголосовали 14 народных избранников, против проголосовали 17 человек. Также на заседании депутаты избрали Роланда Папба аудитором Контрольной палаты Абхазии.Члены парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты Абхазии на заседании 13 февраля. Тогда было принято решение вынести этот вопрос на рассмотрение во время сессии Народного Собрания. Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputatskaya-gruppa-po-svyazyam-s-parlamentom-nikaragua-byla-sozdana-v-abkhazii-1044280034.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости