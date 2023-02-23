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Избраны депутаты в Квалификационную коллегию судей

Избраны депутаты в Квалификационную коллегию судей

В четверг, 23 февраля, в Сухуме проходит сессия депутатов Народного Cобрания седьмого созыва. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Алхас Хагба и Алмас Акаба избраны в Квалификационную коллегию судей Абхазии.Решение принято на основании пункта 3 части 2 статьи 151 Конституционного закона Абхазии "О судебной власти".Решение было принято единогласно, постановление вступает в силу со дня его принятия.Квалификационная коллегия судей Абхазии формируется на три года из числа судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда, депутатов Парламента, представителей президента и АГУ.Депутатов шестого созыва Парламента в коллегии представляли Батал Табагуа и Каха Пертая.

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