https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/koshkin-o-zayavlenii-putina-o-gotovnosti-k-ispytaniyu-yadernogo-oruzhiya-dostupno-obyasnil-1044277134.html

Кошкин о заявлении Путина о готовности к испытанию ядерного оружия: доступно объяснил

Кошкин о заявлении Путина о готовности к испытанию ядерного оружия: доступно объяснил

В беседе с радио Sputnik заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал... 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T12:09+0300

2023-02-23T12:09+0300

2023-02-23T12:09+0300

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Новый Блок Новый Блок

Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что в зарубежных СМИ распространяется информация о том, что ядерный щит России давно "заржавел", практически не боеспособен, и в любой момент он может подвести. В связи с этим и было обращение Верховного главнокомандующего о возобновлении готовности испытания ядерного оружия.

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подкасты, россия, владимир путин, ядерное оружие, аудио