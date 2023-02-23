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Кошкин о заявлении Путина о готовности к испытанию ядерного оружия: доступно объяснил
Кошкин о заявлении Путина о готовности к испытанию ядерного оружия: доступно объяснил
В беседе с радио Sputnik заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал... 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T12:09+0300
2023-02-23T12:09+0300
2023-02-23T12:09+0300
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Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что в зарубежных СМИ распространяется информация о том, что ядерный щит России давно "заржавел", практически не боеспособен, и в любой момент он может подвести. В связи с этим и было обращение Верховного главнокомандующего о возобновлении готовности испытания ядерного оружия.
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подкасты, россия, владимир путин, ядерное оружие, аудио
подкасты, россия, владимир путин, ядерное оружие, аудио
Кошкин о заявлении Путина о готовности к испытанию ядерного оружия: доступно объяснил
В беседе с радио Sputnik заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал возможность испытания оружия массового поражения Соединенными Штатами.
Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин.
"Владимир Путин весьма доступно объяснил, что есть информация о том, что готовится натуральное испытание ядерного оружия. Это значит, что выходят сроки, и они хотели бы запустить прямо с носителем в точку непосредственного поражения объекта, и после чего проанализировать состояние ядерного боеприпаса, соответствующие возможности носителя, и, в целом, сделать заключение о применении в комплексном варианте", — сказал Кошкин.
Он добавил, что в зарубежных СМИ распространяется информация о том, что ядерный щит России давно "заржавел", практически не боеспособен, и в любой момент он может подвести. В связи с этим и было обращение Верховного главнокомандующего о возобновлении готовности испытания ядерного оружия.