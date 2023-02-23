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Признать нельзя заставить: о чем говорит встреча Бжания с Лукашенко
Признать нельзя заставить: о чем говорит встреча Бжания с Лукашенко
В интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия рассказал, к чему может привести официальный визит Аслана Бжания в... 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T10:02+0300
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Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с официальным визитом Белоруссию и встретился с президентом Александром Лукашенко 20 февраля.По словам Гвинджия, это значимое событие, так как со страной не установлены официальные дипломатические отношения. Начало отношений между Абхазией и Белоруссией уходит истоками к зарождению независимости государств. Он напомнил, что Белоруссия не присоединилась к санкциям СНГ в отношении Абхазии.По мнению помощника президента, результатом визита Аслана Бжания в Белоруссию может стать более активное и официальное участие Абхазии в отношениях в рамках Евразийского пространства.Подробную версию интервью смотрите в материале Sputnik.
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мультимедиа, видео, абхазия, видео
Признать нельзя заставить: о чем говорит встреча Бжания с Лукашенко
10:02 23.02.2023 (обновлено: 10:49 23.02.2023)
В интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия рассказал, к чему может привести официальный визит Аслана Бжания в Минск и почему Белоруссия придерживается "активного нейтралитета".
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с официальным визитом Белоруссию и встретился с президентом Александром Лукашенко 20 февраля.
По словам Гвинджия, это значимое событие, так как со страной не установлены официальные дипломатические отношения. Начало отношений между Абхазией и Белоруссией уходит истоками к зарождению независимости государств. Он напомнил, что Белоруссия не присоединилась к санкциям СНГ в отношении Абхазии.
По мнению помощника президента, результатом визита Аслана Бжания в Белоруссию может стать более активное и официальное участие Абхазии в отношениях в рамках Евразийского пространства.
Подробную версию интервью смотрите в материале Sputnik.