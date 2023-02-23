https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/takie-obstoyatelstva-kichba-i-akaba-ob-itogakh-raboty-obschestvennoy-palaty-abkhazii-v-sozyva-1044276545.html

Такие обстоятельства: Кичба и Акаба об итогах работы Общественной палаты Абхазии V созыва

Такие обстоятельства: Кичба и Акаба об итогах работы Общественной палаты Абхазии V созыва

О роли и значении Общественной палаты Абхазии в жизни страны в эфире радио Sputnik рассказали секретарь Общественной палаты V созыва Гули Кичба, и секретарь... 23.02.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Кичба и Акаба об итогах работы Общественной палаты Абхазии V созыва Такие обстоятельства: Кичба и Акаба об итогах работы Общественной палаты Абхазии V созыва

20 февраля истек срок полномочий членов Общественной палаты Абхазии V созыва. В этот день состоялось итоговое пленарное заседание, на котором был утвержден отчет о деятельности организации за три года. Каковы основные итоги деятельности Общественной палаты за последние три года, какова роль организации в жизни республики, в эфире радио Sputnik рассказали секретарь Общественной палаты V созыва Гули Кичба и секретарь Палаты I-IV созывов Нателла Акаба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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