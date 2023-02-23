https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/turbaza-kosilov-i-logua-o-tom-kak-razvivat-kruglogodichnyy-turizm-v-abkhazii--1044260909.html

Турбаза: Косилов и Логуа о том, как развивать круглогодичный туризм в Абхазии

Турбаза: Косилов и Логуа о том, как развивать круглогодичный туризм в Абхазии

Есть ли возможность развития всесезонного или круглогодичного туризма у Абхазии, как этого добиться, какие виды сервиса лучше всего отвечают этим целям, об... 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T09:01+0300

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Турбаза: Косилов и Логуа о том, как развивать круглогодичный туризм в Абхазии Турбаза: Косилов и Логуа о том, как развивать круглогодичный туризм в Абхазии

Есть ли возможность развития всесезонного или круглогодичного туризма у Абхазии, как этого добиться, какие виды сервиса лучше всего отвечают этим целям, об этом в эфире радио Sputnik рассказали коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа и Сергей Косилов, руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан".Круглогодичный туризм – хорошая мера, которая если свершится, то поднимет экономику страны значительно, сказал Косилов в эфире радио. Умножение бюджета в два раза и умножение сервиса услуг, рабочих рук, позволит Абхазии совсем по-другому себя чувствовать, подчеркнул он.Руководитель абхазского направления российской туркомпании поделился своим видением развития круглогодичного туризма в республике, рассказал, какими путям можно пойти.Коммерческий директор гостиницы в Сухуме на примере своего объекта рассказала, что делается для того, чтобы привлечь туриста в межсезонье, и как изменение цен стимулирует клиентов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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