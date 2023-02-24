https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/bolee-1200-chelovek-narushili-pogranichnoe-zakonodatelstvo-abkhazii-v-2022-godu-1044300618.html
Более 1200 человек нарушили пограничное законодательство Абхазии в 2022 году
Более 1200 человек нарушили пограничное законодательство Абхазии в 2022 году
Правонарушители привлечены к административной ответственности. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T17:05+0300
2023-02-24T17:05+0300
2023-02-24T17:05+0300
служба безопасности республики абхазия
в абхазии
абхазия
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036709507_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c07824a8e1ad5f5392f07161f95f6afd.jpg
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1200 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержано в 2022 году сотрудниками Службы госбезопасности и Погрануправления ФСБ России в республике. Возбуждено 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения госграницы Абхазии.Пресечено более 35 попыток незаконного перемещения через границу Абхазии и Грузии грузов, в том числе табачной контрабанды на сумму 2,5 миллиона рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036709507_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_1b61c7c7483aa2306f84e3943c5dd9e4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
служба безопасности республики абхазия, абхазия, государственная граница
служба безопасности республики абхазия, абхазия, государственная граница
Более 1200 человек нарушили пограничное законодательство Абхазии в 2022 году
Правонарушители привлечены к административной ответственности.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1200 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержано в 2022 году сотрудниками Службы госбезопасности и Погрануправления ФСБ России в республике.
Правонарушители привлечены к административной ответственности по статьям "нарушение пограничного режима в пограничной зоне", "нарушение режима государственной границы Республики Абхазия", "нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия".
Возбуждено 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения госграницы Абхазии.
Пресечено более 35 попыток незаконного перемещения через границу Абхазии и Грузии грузов, в том числе табачной контрабанды на сумму 2,5 миллиона рублей.