https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/bolee-1200-chelovek-narushili-pogranichnoe-zakonodatelstvo-abkhazii-v-2022-godu-1044300618.html

Более 1200 человек нарушили пограничное законодательство Абхазии в 2022 году

Более 1200 человек нарушили пограничное законодательство Абхазии в 2022 году

Правонарушители привлечены к административной ответственности. 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T17:05+0300

2023-02-24T17:05+0300

2023-02-24T17:05+0300

служба безопасности республики абхазия

в абхазии

абхазия

государственная граница

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1200 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержано в 2022 году сотрудниками Службы госбезопасности и Погрануправления ФСБ России в республике. Возбуждено 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения госграницы Абхазии.Пресечено более 35 попыток незаконного перемещения через границу Абхазии и Грузии грузов, в том числе табачной контрабанды на сумму 2,5 миллиона рублей.

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