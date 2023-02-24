https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/ekspert-otsenil-veroyatnost-zakhvata-armiey-ukrainy-pridnestrovya-1044293219.html

Эксперт оценил вероятность захвата армией Украины Приднестровья

Эксперт оценил вероятность захвата армией Украины Приднестровья

Почему сейчас возросла вероятность захвата Приднестровья со стороны ВСУ и когда такая попытка может быть предпринята, рассуждает российский политический... 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T12:35+0300

2023-02-24T12:35+0300

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Эксперт оценил вероятность захвата Приднестровья армией Украины Эксперт оценил вероятность захвата Приднестровья армией Украины

Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями ВСУ, включая нацбатальон "Азов"*. В качестве предлога для вторжения запланирована инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья.В беседе на радио Sputnik Беларусь Марков отметил, что попытка захвата Приднестровья украинскими военными вполне возможна, есть опасность захвата огромного арсенала вооружений в Колбасном, кроме того, такой план может быть уже согласован Зеленским с США и Молдовой"Мне кажется, эта версия очень реальная. Дело в том, что такие люди, как Зеленский или Байден, они ненавидят лично Путина, хотят нанести ему оскорбление и ущерб России, плюс в Приднестровье им очень важно захватить огромные склады оружия в селе Колбасное, они огромные, их хватит на несколько армий, и считается, что если ВСУ их захватят, то им не нужно будет просить у западников снарядов еще год. А если учесть, что у них там снарядный голод, они об этом говорят во всяком случае, то им действительно это нужно", – рассуждает Марков.По словам эксперта, у него вызвало недоумение, что такая попытка захвата не была предпринята еще год назад."Это нетрудная, с точки зрения военных, операция. Поэтому, я думаю, что вероятность этого очень высока… Пишут очень много о концентрации украинских войск там, плюс, я вот не предполагаю, что мы можем сделать", – сказал Марков.Возможно, годом ранее нашлись какие-то силы, которые тогда остановили попытку захвата Приднестровья со стороны ВСУ, и, может быть, у этих сил хватит возможности и сейчас блокировать такую попытку, но то, что такой вопрос стоит на повестке дня, абсолютно очевидно, полагает Марков.

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