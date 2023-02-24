https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/energetiku-privlechenie-investitsiy-i-garmonizatsiyu-zakonodatelstva-obsudili-novak-i-bzhaniya-1044306608.html
Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания
Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания
В пятницу, 24 февраля, в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с зампредседателя правительства России Александром Новаком. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T20:28+0300
2023-02-24T20:28+0300
2023-02-24T20:28+0300
энергетическая отрасль абхазии
россия
абхазия
гармонизация законодательств абхазии и россии
экономика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/18/1044306451_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_1780707d7f270d6c08807e4fc201f41a.jpg
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Энергетику, привлечение российских инвестиций в экономику Абхазии и гармонизацию законодательства обсудили на встрече вице-премьер России Александр Новак и президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России. Главное по итогам встречи:
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/18/1044306451_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd99906a865fe0cf81e72efc4ace6fc7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, политика
россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, политика
Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания
В пятницу, 24 февраля, в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с зампредседателя правительства России Александром Новаком.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Энергетику, привлечение российских инвестиций в экономику Абхазии и гармонизацию законодательства обсудили на встрече вице-премьер России Александр Новак и президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России.
Главное по итогам встречи:
абхазская сторона обязалась принять новое законодательство в сфере энергетики с учетом повышения платежной дисциплины населения и промышленности;
будет ускорено принятие закона об инвестиционной деятельности, а также ратификация соглашения о российских инвестициях;
будут согласованы сроки выдачи Абхазии инфраструктурного кредита для приобретения и установки приборов учета электроэнергии в рамках "дорожной карты" по оптимизации энергообеспечения;
обсуждалась возможность увеличения поставок электроэнергии из России в Абхазию в марте для покрытия сезонного дефицита.