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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/energetiku-privlechenie-investitsiy-i-garmonizatsiyu-zakonodatelstva-obsudili-novak-i-bzhaniya-1044306608.html
Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания
Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания
В пятницу, 24 февраля, в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с зампредседателя правительства России Александром Новаком. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
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2023-02-24T20:28+0300
энергетическая отрасль абхазии
россия
абхазия
гармонизация законодательств абхазии и россии
экономика
политика
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Энергетику, привлечение российских инвестиций в экономику Абхазии и гармонизацию законодательства обсудили на встрече вице-премьер России Александр Новак и президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России. Главное по итогам встречи:
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россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, политика
россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, политика

Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания

20:28 24.02.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В пятницу, 24 февраля, в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с зампредседателя правительства России Александром Новаком.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Энергетику, привлечение российских инвестиций в экономику Абхазии и гармонизацию законодательства обсудили на встрече вице-премьер России Александр Новак и президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России.
Главное по итогам встречи:
абхазская сторона обязалась принять новое законодательство в сфере энергетики с учетом повышения платежной дисциплины населения и промышленности;
будет ускорено принятие закона об инвестиционной деятельности, а также ратификация соглашения о российских инвестициях;
будут согласованы сроки выдачи Абхазии инфраструктурного кредита для приобретения и установки приборов учета электроэнергии в рамках "дорожной карты" по оптимизации энергообеспечения;
обсуждалась возможность увеличения поставок электроэнергии из России в Абхазию в марте для покрытия сезонного дефицита.
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