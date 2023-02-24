https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/energetiku-privlechenie-investitsiy-i-garmonizatsiyu-zakonodatelstva-obsudili-novak-i-bzhaniya-1044306608.html

Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания

Энергетику, привлечение инвестиций и гармонизацию законодательства обсудили Новак и Бжания

В пятницу, 24 февраля, в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с зампредседателя правительства России Александром Новаком. 24.02.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

россия

абхазия

гармонизация законодательств абхазии и россии

экономика

политика

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Энергетику, привлечение российских инвестиций в экономику Абхазии и гармонизацию законодательства обсудили на встрече вице-премьер России Александр Новак и президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России. Главное по итогам встречи:

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россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, политика