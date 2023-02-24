https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/glavnyy-chetverg-pachuliya-o-razvitii-molodezhnoy-politiki-i-sporta-v-ochamchyrskom-rayone-1044283710.html

Главный четверг: Пачулия о развитии молодежной политики и спорта в Очамчырском районе

Главный четверг: Пачулия о развитии молодежной политики и спорта в Очамчырском районе

О реализации молодежной политики и спорта в Очамчыре в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник отдела молодежи и спорта... 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T10:10+0300

2023-02-24T10:10+0300

2023-02-24T10:40+0300

радио

подкасты

главный четверг

абхазия

очамчырский район

спорт

молодежная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/17/1044283266_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_61ebb659b40059c9a4b69c36d6d4eff7.jpg

Главный четверг: Пачулия Очамчыра Главный четверг: Пачулия Очамчыра

Как сообщил Пачулия, в Очамчыре проводят реформы в футболе. В среду на заседании комиссии было принято решение о создании при администрации района отдела по футболу. Этот отдел будет курировать футбольные команды, инфраструктуру. Возглавит его чемпион мира по версии ConIFA Тимур Эшба.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, спорт, молодежная политика, аудио