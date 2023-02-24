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Главный четверг: Пачулия о развитии молодежной политики и спорта в Очамчырском районе
Главный четверг: Пачулия о развитии молодежной политики и спорта в Очамчырском районе
О реализации молодежной политики и спорта в Очамчыре в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник отдела молодежи и спорта... 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T10:10+0300
2023-02-24T10:10+0300
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Главный четверг: Пачулия Очамчыра
Главный четверг: Пачулия Очамчыра
Как сообщил Пачулия, в Очамчыре проводят реформы в футболе. В среду на заседании комиссии было принято решение о создании при администрации района отдела по футболу. Этот отдел будет курировать футбольные команды, инфраструктуру. Возглавит его чемпион мира по версии ConIFA Тимур Эшба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, спорт, молодежная политика, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, спорт, молодежная политика, аудио
Главный четверг: Пачулия о развитии молодежной политики и спорта в Очамчырском районе
10:10 24.02.2023 (обновлено: 10:40 24.02.2023)
О реализации молодежной политики и спорта в Очамчыре в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник отдела молодежи и спорта районной администрации Тимур Пачулия.
Как сообщил Пачулия, в Очамчыре проводят реформы в футболе. В среду на заседании комиссии было принято решение о создании при администрации района отдела по футболу. Этот отдел будет курировать футбольные команды, инфраструктуру. Возглавит его чемпион мира по версии ConIFA Тимур Эшба.
Подробности слушайте в аудиофайле.