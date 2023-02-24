https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/logua-o-konkurse-dokumentalnogo-kino-nuzhno-otbrosit-vse-somneniya-i-prisylat-zayavku-1044293847.html
Логуа о конкурсе документального кино: нужно отбросить все сомнения и прислать заявку
Логуа о конкурсе документального кино: нужно отбросить все сомнения и прислать заявку
О том, как будет проходить конкурс короткометражных художественных и документальных фильмов в Абхазии к юбилею Победы, кто может принять участие и насколько... 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T14:55+0300
2023-02-24T14:55+0300
2023-02-24T16:10+0300
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Логуа о конкурсе документального кино: нужно отбросить все сомнения и присылать заявку
Логуа о конкурсе документального кино: нужно отбросить все сомнения и присылать заявку
О том, как будет проходить конкурс короткометражных художественных и документальных фильмов в Абхазии к юбилею Победы, кто может принять участие и насколько подобные мероприятия важны для кинематографа Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал режиссер, участник рабочей группы по развитию кино Министерства культуры Абхазии Даут Логуа.Министерство культуры Абхазии проводит конкурс короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики.Конкурс будет проходить в пять этапов. До 6 марта можно подать заявки на участие в конкурсе.По словам Даута Логуа условия конкурса минимальны, главная задача – приурочить к 30-летию Победы."В кадре не должна быть война. История может быть вымышленной, взятой из жизни, история может быть основана на литературном источнике, на рассказах наших родственников. В конкурсе нет ограничений по опыту. Комиссия будет заниматься не только отбором, но также поучаствует в доработке, подскажет. Если на первом этапе будет ясно, что идея интересная, в ней есть потенциал, то каждый член комиссии уже сказал, что с удовольствием будет помогать", – сказал Логуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, кино, документальные фильмы, министерство культуры абхазии, аудио
подкасты, кино, документальные фильмы, министерство культуры абхазии, аудио
О том, как будет проходить конкурс короткометражных художественных и документальных фильмов в Абхазии к юбилею Победы, кто может принять участие и насколько подобные мероприятия важны для кинематографа Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал режиссер, участник рабочей группы по развитию кино Министерства культуры Абхазии Даут Логуа.
Министерство культуры Абхазии проводит конкурс короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики.
Конкурс будет проходить в пять этапов. До 6 марта можно подать заявки на участие в конкурсе.
По словам Даута Логуа условия конкурса минимальны, главная задача – приурочить к 30-летию Победы.
"В кадре не должна быть война. История может быть вымышленной, взятой из жизни, история может быть основана на литературном источнике, на рассказах наших родственников. В конкурсе нет ограничений по опыту. Комиссия будет заниматься не только отбором, но также поучаствует в доработке, подскажет. Если на первом этапе будет ясно, что идея интересная, в ней есть потенциал, то каждый член комиссии уже сказал, что с удовольствием будет помогать", – сказал Логуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.