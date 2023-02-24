https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/medvedev-nazval-motivy-glavnykh-vragov-rossii-1044296830.html

Медведев назвал мотивы главных врагов России

Медведев назвал мотивы главных врагов России

Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции, заявил Дмитрий... 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T13:10+0300

2023-02-24T13:10+0300

2023-02-24T14:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

дмитрий медведев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/04/1040704679_0:20:2828:1611_1920x0_80_0_0_70acef500b6e23e7b2509627c7c967ef.jpg

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Мотивы главных врагов России – максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры по Украине, тогда возникнет некое соглашение без договора о реальных границах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он заявил, что Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов."Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", – написал он в своем телеграм-канале.Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции, отодвинуть границы угроз для России как можно дальше – даже если это будут границы Польши, и уничтожить неонацизм дотла, чтобы мир обрел долгожданное спокойствие, отметил Медведев.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

дмитрий медведев, россия, украина