https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/medvedev-nazval-motivy-glavnykh-vragov-rossii-1044296830.html
Медведев назвал мотивы главных врагов России
Медведев назвал мотивы главных врагов России
Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции, заявил Дмитрий... 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T13:10+0300
2023-02-24T13:10+0300
2023-02-24T14:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
дмитрий медведев
россия
украина
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Мотивы главных врагов России – максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры по Украине, тогда возникнет некое соглашение без договора о реальных границах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он заявил, что Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов."Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", – написал он в своем телеграм-канале.Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции, отодвинуть границы угроз для России как можно дальше – даже если это будут границы Польши, и уничтожить неонацизм дотла, чтобы мир обрел долгожданное спокойствие, отметил Медведев.
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дмитрий медведев, россия, украина
дмитрий медведев, россия, украина
Медведев назвал мотивы главных врагов России
13:10 24.02.2023 (обновлено: 14:46 24.02.2023)
Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции, заявил Дмитрий Медведев.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik
. Мотивы главных врагов России – максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры по Украине, тогда возникнет некое соглашение без договора о реальных границах, заявил
замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", – добавил Медведев.
Он заявил, что Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов.
"Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", – написал он в своем телеграм-канале.
Нельзя допустить провоцирования нового мирового конфликта со стороны Украины, поэтому важно добиться всех целей специальной военной операции, отодвинуть границы угроз для России как можно дальше – даже если это будут границы Польши, и уничтожить неонацизм дотла, чтобы мир обрел долгожданное спокойствие, отметил Медведев.