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Минобороны России: Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье
Минобороны России: Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне... 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T11:10+0300
2023-02-24T11:10+0300
2023-02-24T11:52+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ."Вооруженные силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", – добавили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, к ней также привлекут боевиков националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории ПМР, для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму.Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Запрещенная в России террористическая организация.
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приднестровская молдавская республика, россия, министерство обороны рф, украина
приднестровская молдавская республика, россия, министерство обороны рф, украина
Минобороны России: Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье
11:10 24.02.2023 (обновлено: 11:52 24.02.2023)
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
Киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.
"Вооруженные силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", – добавили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, к ней также привлекут боевиков националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории ПМР, для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму.
Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Запрещенная в России террористическая организация.