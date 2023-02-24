Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. По 17 округам депутаты были выбраны. По 17 округам пройдет второй тур выборов не позднее чем в двухнедельный срок. В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы не позднее чем в двухмесячный срок
https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/minzdrav-abkhazii-peredal-voennomu-gospitalyu-minoborony-oborudovanie-1044300017.html
Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование
Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование
Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского... 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T14:25+0300
2023-02-24T14:39+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
минздрав абхазии
абхазия
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102937/61/1029376103_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e7a0fe09979c0aa791aadbf87aa315db.jpg
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии передало военному госпиталю Минобороны медицинское оборудование для операционного отделения – сухожар и автоклав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В конце прошлого года о нуждах медучреждения министру Эдуарду Бутба рассказал глава госпиталя Алиас Джинджолия. Дорогостоящее оборудование для госпиталя удалось приобрести при поддержке спонсорской помощи.Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в Гулрыпшском районе. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102937/61/1029376103_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9538a529fe48c5818b5cc2ef31a694d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минздрав абхазии, абхазия, медицина
минздрав абхазии, абхазия, медицина

Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование

14:25 24.02.2023 (обновлено: 14:39 24.02.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукАгудзерский военный госпиталь
Агудзерский военный госпиталь - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии передало военному госпиталю Минобороны медицинское оборудование для операционного отделения – сухожар и автоклав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, оборудование необходимо для полной стопроцентной стерилизации инструментов.
В конце прошлого года о нуждах медучреждения министру Эдуарду Бутба рассказал глава госпиталя Алиас Джинджолия.
Дорогостоящее оборудование для госпиталя удалось приобрести при поддержке спонсорской помощи.
Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в Гулрыпшском районе. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0