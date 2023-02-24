https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/minzdrav-abkhazii-peredal-voennomu-gospitalyu-minoborony-oborudovanie-1044300017.html

Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование

Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование

Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского... 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T14:25+0300

2023-02-24T14:25+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии передало военному госпиталю Минобороны медицинское оборудование для операционного отделения – сухожар и автоклав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В конце прошлого года о нуждах медучреждения министру Эдуарду Бутба рассказал глава госпиталя Алиас Джинджолия. Дорогостоящее оборудование для госпиталя удалось приобрести при поддержке спонсорской помощи.Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в Гулрыпшском районе. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.

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