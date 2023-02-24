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Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование
Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование
Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского... 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T14:25+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии передало военному госпиталю Минобороны медицинское оборудование для операционного отделения – сухожар и автоклав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В конце прошлого года о нуждах медучреждения министру Эдуарду Бутба рассказал глава госпиталя Алиас Джинджолия. Дорогостоящее оборудование для госпиталя удалось приобрести при поддержке спонсорской помощи.Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в Гулрыпшском районе. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.
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минздрав абхазии, абхазия, медицина
минздрав абхазии, абхазия, медицина
Минздрав Абхазии передал военному госпиталю Минобороны оборудование
14:25 24.02.2023 (обновлено: 14:39 24.02.2023)
Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии передало военному госпиталю Минобороны медицинское оборудование для операционного отделения – сухожар и автоклав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, оборудование необходимо для полной стопроцентной стерилизации инструментов.
В конце прошлого года о нуждах медучреждения министру Эдуарду Бутба рассказал глава госпиталя Алиас Джинджолия.
Дорогостоящее оборудование для госпиталя удалось приобрести при поддержке спонсорской помощи.
Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в Гулрыпшском районе. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.