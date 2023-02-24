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Первый концерт Apsny-Star перенесли из-за технических проблем
Первый концерт Apsny-Star перенесли из-за технических проблем
Первый концерт проекта Apsny-Star должен был состояться в Абхазской государственной филармонии в пятницу, 24 февраля. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T18:40+0300
2023-02-24T18:40+0300
2023-02-24T18:40+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт музыкального проекта Apsny-Star был перенесен на вторник, 28 февраля, сообщил Sputnik продюсер проекта Тимур Аршба. Концерт состоится 28 февраля в 19:00. Проект Аpsny-Star организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. В новом сезоне музыкального телепроекта Apsny-Star участвуют 15 человек, которые прошли кастинг. Участники проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов. Они будут транслироваться в социальных сетях.
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культура, музыка, абхазия
культура, музыка, абхазия
Первый концерт Apsny-Star перенесли из-за технических проблем
Первый концерт проекта Apsny-Star должен был состояться в Абхазской государственной филармонии в пятницу, 24 февраля.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт музыкального проекта Apsny-Star был перенесен на вторник, 28 февраля, сообщил Sputnik продюсер проекта Тимур Аршба.
По его словам, концерт пришлось перенести, потому что перегорело дорогостоящее оборудование.
Концерт состоится 28 февраля в 19:00.
Проект Аpsny-Star организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. В новом сезоне музыкального телепроекта Apsny-Star участвуют 15 человек, которые прошли кастинг. Участники проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов. Они будут транслироваться в социальных сетях.