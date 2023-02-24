https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-glavami-minekonomrazvitiya-i-minenergetiki-rossii--1044303445.html

Бжания встретился с главой Минэкономразвития и зампредседателя правительства России

Бжания встретился с главой Минэкономразвития и зампредседателя правительства России

Президент Абхазии продолжается рабочий визит в Россию, о котором стало известно 16 февраля. 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T17:35+0300

2023-02-24T17:35+0300

2023-02-24T18:11+0300

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аслан бжания

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономразвития России Максимом Решетниковым и зампредседателя правительства Александром Новаком.В графике рабочей поездки президента запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации.

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