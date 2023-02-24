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Бжания встретился с главой Минэкономразвития и зампредседателя правительства России
Бжания встретился с главой Минэкономразвития и зампредседателя правительства России
Президент Абхазии продолжается рабочий визит в Россию, о котором стало известно 16 февраля. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T17:35+0300
2023-02-24T17:35+0300
2023-02-24T18:11+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономразвития России Максимом Решетниковым и зампредседателя правительства Александром Новаком.В графике рабочей поездки президента запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации.
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аслан бжания, абхазия, россия, экономика
аслан бжания, абхазия, россия, экономика
Бжания встретился с главой Минэкономразвития и зампредседателя правительства России
17:35 24.02.2023 (обновлено: 18:11 24.02.2023)
Президент Абхазии продолжается рабочий визит в Россию, о котором стало известно 16 февраля.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономразвития России Максимом Решетниковым и зампредседателя правительства Александром Новаком.
На встречах обсуждали вопросы взаимодействия в области энергетики, привлечение инвестиций, запуск воздушного сообщения и газификации.
В графике рабочей поездки президента запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации.