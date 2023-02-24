https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/sud-arestoval-dvukh-grazhdan-abkhazii-za-nezakonnyy-vvoz-v-respubliku-narkotikov--1044290820.html
Суд арестовал двух граждан Абхазии за незаконный ввоз наркотиков
Суд арестовал двух граждан Абхазии за незаконный ввоз наркотиков
Мужчин подозревают в в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотиков. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T08:55+0300
2023-02-24T08:55+0300
2023-02-24T11:37+0300
в абхазии
сухумский городской суд
наркотики
абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Сухумский городской суд арестовал на два месяца граждан Абхазии Меружана Григоряна и Артака Манукяна. Об этом сообщается на сайте суда. Их подозревают в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотиков.Манукян перевозил в автомобиле, внутри подушки и в подголовнике водительского сидения, 207 капсул прегабалина массой 62,1 грамма и 14,777 грамма мефедрона. Григорян взят под стражу до 20 апреля, Манукян – до 14 апреля. Указанные лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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сухумский городской суд, наркотики, абхазия
сухумский городской суд, наркотики, абхазия
Суд арестовал двух граждан Абхазии за незаконный ввоз наркотиков
08:55 24.02.2023 (обновлено: 11:37 24.02.2023)
Мужчин подозревают в в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотиков.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Сухумский городской суд арестовал на два месяца граждан Абхазии Меружана Григоряна и Артака Манукяна. Об этом сообщается на сайте суда.
Их подозревают в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотиков.
Григорян в кармане куртки ввез из России в Абхазию 0,962 грамма амфетамина.
Манукян перевозил в автомобиле, внутри подушки и в подголовнике водительского сидения, 207 капсул прегабалина массой 62,1 грамма и 14,777 грамма мефедрона.
Григорян взят под стражу до 20 апреля, Манукян – до 14 апреля.
Указанные лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.