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Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД Абхазии и представитель ООН
Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД Абхазии и представитель ООН
В конце января МИД запретил въезд в Абхазию сопредседателям Женевских дискуссий в связи с односторонним решением об отмене очередного раунда. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T09:35+0300
2023-02-24T09:35+0300
2023-02-24T10:03+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Перспективы возобновления Женевских дискуссий в телефонном разговоре обсудил замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба и представитель ООН, сопредседатель дискуссий Джихан Султаноглу. Об этом сообщает медиацентр МИД. Абхазская сторона готова продолжить работу в рамках действующего формата переговоров.Султаноглу заверила, что сопредседатели предпримут все необходимые усилия для возобновления переговорного процесса.Дата нового раунда будет объявлена после согласования со всеми участниками переговоров.
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мид абхазии, женевские дискуссии, абхазия, оон
Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД Абхазии и представитель ООН
09:35 24.02.2023 (обновлено: 10:03 24.02.2023)
В конце января МИД запретил въезд в Абхазию сопредседателям Женевских дискуссий в связи с односторонним решением об отмене очередного раунда.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Перспективы возобновления Женевских дискуссий в телефонном разговоре обсудил замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба и представитель ООН, сопредседатель дискуссий Джихан Султаноглу. Об этом сообщает медиацентр МИД.
Тужба подчеркнул, что практика отмены и переноса раундов наносит серьезный урон работе важного международного механизма.
Абхазская сторона готова продолжить работу в рамках действующего формата переговоров.
Султаноглу заверила, что сопредседатели предпримут все необходимые усилия для возобновления переговорного процесса.
Дата нового раунда будет объявлена после согласования со всеми участниками переговоров.