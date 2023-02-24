https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/vozobnovlenie-zhenevskikh-diskussiy-obsudili-zamglavy-mid-abkhazii-i-predstavitel-oon-1044291298.html

Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД Абхазии и представитель ООН

Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД Абхазии и представитель ООН

В конце января МИД запретил въезд в Абхазию сопредседателям Женевских дискуссий в связи с односторонним решением об отмене очередного раунда. 24.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Перспективы возобновления Женевских дискуссий в телефонном разговоре обсудил замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба и представитель ООН, сопредседатель дискуссий Джихан Султаноглу. Об этом сообщает медиацентр МИД. Абхазская сторона готова продолжить работу в рамках действующего формата переговоров.Султаноглу заверила, что сопредседатели предпримут все необходимые усилия для возобновления переговорного процесса.Дата нового раунда будет объявлена после согласования со всеми участниками переговоров.

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