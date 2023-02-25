https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/ayba-ob-uchastii-v-teleolimpiade-umnitsy-i-umniki-nervnichat-stoit-tolko-radi-znaniy---1044276134.html

Айба об участии в телеолимпиаде "Умницы и умники": нервничать стоит только ради знаний

Айба об участии в телеолимпиаде "Умницы и умники": нервничать стоит только ради знаний

Финалистка телевизионной олимпиады "Умники и умницы" Лина Айба, в эфире радио Sputnik Абхазия . 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T13:05+0300

2023-02-25T13:05+0300

2023-02-25T13:05+0300

радио

подкасты

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/17/1044275977_0:0:1065:599_1920x0_80_0_0_e9df173970e96be969df5a68b56fd68a.jpg

Айба об участии в телеолимпиаде "Умницы и умники" Айба об участии в телеолимпиаде "Умницы и умники"

Учащаяс Пицундской школы №1 Лина Айба вышла в финал передачи на Первом канале "Умницы и умники" в качестве теоретика.О том, как ей удалось прийти к такому высокому достижению, юная интеллектуалка рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия. "Готовиться не легко. Мне помогали мои учителя по истории и по русскому я зыку и литературе... Я уже намного спокойная. Атмосфера располагающая. Нервничать стоит только ради своих знаний. Понятно, что на все 100 процентов подготовиться невозможно, так как у нас ограниченное время. Но все же, я еду туда со спокойной душой . Хочу увидеться со своими друзьями. Я абсолютно расслаблена и с нетерпением жду финала", - призналась Лина Айба. По ее словам, в Абхазии много эрудированных ребят. "Но все же хотелось бы, чтобы наша база образования была более сильной, потому что, когда я веду диалоги с ребятами из этого проекта, я понимаю, что у нас присутствуют некоторые "дыры" в образовании, которые обязательно нужно восполнять", - считает Айба. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле. "Умницы и умники" - телевизионная гуманитарная олимпиада среди школьников и телеверсия конкурса поступления в МГИМО. Автор и бессменный ведущий — Юрий Вяземский.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, аудио