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Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды? 25.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-25T18:22+0300
2023-02-25T18:22+0300
2023-02-25T18:22+0300
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Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность. О том, как работает "черный рынок" медалей нам рассказали юрист Дмитрий Киселев, главный хранитель музея Победы Наталия Засковец, внучка лётчика Галина Мельникова и председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды?
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность.
О том, как работает "черный рынок" медалей нам рассказали юрист Дмитрий Киселев, главный хранитель музея Победы Наталия Засковец, внучка лётчика Галина Мельникова и председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина"
Игорь Неофитов.