https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/podpolnyy-rynok-chernye-arkheologi-i-sluchaynye-nakhodki-o-torgovle-medalyami-1044276829.html

Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями

Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями

Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды? 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T18:22+0300

2023-02-25T18:22+0300

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Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями

В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность. О том, как работает "черный рынок" медалей нам рассказали юрист Дмитрий Киселев, главный хранитель музея Победы Наталия Засковец, внучка лётчика Галина Мельникова и председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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