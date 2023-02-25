https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/vtoroy-krug-chempionata-abkhazii-po-basketbolu-proydet-26-fevralya-1044319628.html
Второй круг чемпионата Абхазии по баскетболу пройдет 26 февраля
Второй круг чемпионата Абхазии по баскетболу пройдет 26 февраля
Семь туров уже первого круга уже прошли, в них лидирует команда из Гудауты. 25.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-25T15:33+0300
2023-02-25T15:33+0300
2023-02-25T15:33+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Второй круг чемпионата Абхазии по баскетболу среди мужских команд пройдет 26 февраля в Гагре, сообщает Госкомспорта.В 11:00 столкнутся команды "Дранда" и "Крылья Абхазии", в 12:30 - "Сухум" и АГУ, в 14:00 - "Гудаута" и "Спартак", в 15:30 - "Гагра" и "Гюэнос".Соревнования проводятся по турам в разных городах Абхазии. Пройдет 14 туров, по итогам которых будет определена четверка команд, которые сыграет в финале, где и будет разыграно чемпионство.По итогам семи туров первого круга чемпионата на первом месте команда из Гудауты, на втором - "Сухум", на третьем - "Дранда", на четвертом - "Крылья Абхазии".
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абхазия, новости, спорт, баскетбол
Второй круг чемпионата Абхазии по баскетболу пройдет 26 февраля
Семь туров уже первого круга уже прошли, в них лидирует команда из Гудауты.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik.
Второй круг чемпионата Абхазии по баскетболу среди мужских команд пройдет 26 февраля в Гагре, сообщает
Госкомспорта.
В 11:00 столкнутся команды "Дранда" и "Крылья Абхазии", в 12:30 - "Сухум" и АГУ, в 14:00 - "Гудаута" и "Спартак", в 15:30 - "Гагра" и "Гюэнос".
Соревнования проводятся по турам в разных городах Абхазии. Пройдет 14 туров, по итогам которых будет определена четверка команд, которые сыграет в финале, где и будет разыграно чемпионство.
По итогам семи туров первого круга чемпионата на первом месте команда из Гудауты, на втором - "Сухум", на третьем - "Дранда", на четвертом - "Крылья Абхазии".