https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/chislo-pogibshikh-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-sostavlyaet-44-374--1044334490.html

Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 44 374

Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 44 374

Поисково-спасательные работы завершились почти в 21 тысяче зданий. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T18:25+0300

2023-02-26T18:25+0300

2023-02-26T19:03+0300

турция

землетрясение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044102739_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_edb2519fe980663623883362b3cbaec4.jpg

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.По его словам, продолжаются разбор завалов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, землетрясение, в мире