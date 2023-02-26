https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/chislo-pogibshikh-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-sostavlyaet-44-374--1044334490.html
Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 44 374
Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 44 374
Поисково-спасательные работы завершились почти в 21 тысяче зданий. 26.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-26T18:25+0300
2023-02-26T18:25+0300
2023-02-26T19:03+0300
турция
землетрясение
в мире
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.По его словам, продолжаются разбор завалов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.
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турция, землетрясение, в мире
турция, землетрясение, в мире
Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 44 374
18:25 26.02.2023 (обновлено: 19:03 26.02.2023)
Поисково-спасательные работы завершились почти в 21 тысяче зданий.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
По его словам, продолжаются разбор завалов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.