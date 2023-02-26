https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/dopolnitelnoe-vremya-organizatory-i-uchastniki-tamysh-village-2023-o-turnire--1044275837.html

Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире

Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире

О шахматном фестивале "Тамыш-Village 2023", в прграмме "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба... 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T19:20+0300

2023-02-26T19:20+0300

2023-02-26T19:20+0300

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Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире

Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, завершился в селе Тамыш в воскресенье, 19 февраля. Участие в нем приняло 150 спортсменов из Абхазии и России.О том, в какой атмосфере проходили интеллектуальные баталии, какую популярность обретает этот турнир, рассказали президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, онлайн-блогер и стример, кандидат в мастера спорта по шахматам Майя Порожняк и международный гроссмейстер Арсений Нестеров. Слушайте подкаст.

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