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Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире
Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире
О шахматном фестивале "Тамыш-Village 2023", в прграмме "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба... 26.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-26T19:20+0300
2023-02-26T19:20+0300
2023-02-26T19:20+0300
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Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире
Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире
Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, завершился в селе Тамыш в воскресенье, 19 февраля. Участие в нем приняло 150 спортсменов из Абхазии и России.О том, в какой атмосфере проходили интеллектуальные баталии, какую популярность обретает этот турнир, рассказали президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, онлайн-блогер и стример, кандидат в мастера спорта по шахматам Майя Порожняк и международный гроссмейстер Арсений Нестеров. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, шахматы, спорт, абхазия, аудио
подкасты, дополнительное время, шахматы, спорт, абхазия, аудио
Дополнительное время: организаторы и участники "Тамыш-Village 2023" о турнире
О шахматном фестивале "Тамыш-Village 2023", в прграмме "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, онлайн-блогер, КМС по шахматам Майя Порожняк и международный гроссмейстер Арсений Нестеров.
Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, завершился в селе Тамыш в воскресенье, 19 февраля. Участие в нем приняло 150 спортсменов из Абхазии и России.
О том, в какой атмосфере проходили интеллектуальные баталии, какую популярность обретает этот турнир, рассказали президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, онлайн-блогер и стример, кандидат в мастера спорта по шахматам Майя Порожняк и международный гроссмейстер Арсений Нестеров.