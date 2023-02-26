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Культурная афиша: “Храбрая принцесса”, “Электра” и концерт камерного оркестра
Культурная афиша: “Храбрая принцесса”, “Электра” и концерт камерного оркестра
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу театральных представлений, концертов, выставок и других культурных событий. 26.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-26T16:35+0300
2023-02-26T16:35+0300
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Афиша культурных событий Абхазии с 27 февраля по 5 марта.Сария Кварацхелия, Sputnik28 февраля в 18:00 в Абхазском государственном драмтеатре состоится концерт Государственного камерного оркестра “Юбилей в кругу друзей”.Концерт пройдет под руководством дирижера Давида Терзяна.В Абхазском молодежном театре 28 февраля в 16:00 пройдет премьера спектакля “Храбрая принцесса”.В РУСДРАМе 28 февраля в 19:00 запланирован спектакль “Оскар” режиссера Сергея Ефремова. 3 и 4 марта в 19:00 “Электра” в постановке российского режиссера Артема Устинова. Древнегреческая трагедия о девушке, которая стала свидетельницей убийства отца матерью и ее любовником.В Государственной филармонии 2 марта в 18:00 пройдет фестиваль оркестров Абхазских народных инструментов "Апхьарца".
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Культурная афиша: “Храбрая принцесса”, “Электра” и концерт камерного оркестра
16:35 26.02.2023 (обновлено: 18:52 26.02.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу театральных представлений, концертов, выставок и других культурных событий.
Афиша культурных событий Абхазии с 27 февраля по 5 марта.
Сария Кварацхелия, Sputnik
28 февраля в 18:00 в Абхазском государственном драмтеатре состоится концерт Государственного камерного оркестра “Юбилей в кругу друзей”.
Концерт пройдет под руководством дирижера Давида Терзяна.
В Абхазском молодежном театре 28 февраля в 16:00 пройдет премьера спектакля “Храбрая принцесса”.
В РУСДРАМе 28 февраля в 19:00 запланирован спектакль “Оскар” режиссера Сергея Ефремова.
3 и 4 марта в 19:00 “Электра” в постановке российского режиссера Артема Устинова. Древнегреческая трагедия о девушке, которая стала свидетельницей убийства отца матерью и ее любовником.
В Государственной филармонии 2 марта в 18:00 пройдет фестиваль оркестров Абхазских народных инструментов "Апхьарца".