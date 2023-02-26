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Культурная афиша: “Храбрая принцесса”, “Электра” и концерт камерного оркестра

Культурная афиша: “Храбрая принцесса”, “Электра” и концерт камерного оркестра

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу театральных представлений, концертов, выставок и других культурных событий. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T16:35+0300

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Афиша культурных событий Абхазии с 27 февраля по 5 марта.Сария Кварацхелия, Sputnik28 февраля в 18:00 в Абхазском государственном драмтеатре состоится концерт Государственного камерного оркестра “Юбилей в кругу друзей”.Концерт пройдет под руководством дирижера Давида Терзяна.В Абхазском молодежном театре 28 февраля в 16:00 пройдет премьера спектакля “Храбрая принцесса”.В РУСДРАМе 28 февраля в 19:00 запланирован спектакль “Оскар” режиссера Сергея Ефремова. 3 и 4 марта в 19:00 “Электра” в постановке российского режиссера Артема Устинова. Древнегреческая трагедия о девушке, которая стала свидетельницей убийства отца матерью и ее любовником.В Государственной филармонии 2 марта в 18:00 пройдет фестиваль оркестров Абхазских народных инструментов "Апхьарца".

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