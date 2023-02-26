https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/pereslegin-ob-ukrainskom-konflikte-borba-za-makroregion--1044230738.html

Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион

Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион

США вообще не заинтересованы в украинском конфликте, за одним исключением ― им важно отвлечь внимание от внутренних проблем, которые на американских выборах... 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T09:50+0300

2023-02-26T09:50+0300

2023-02-26T09:50+0300

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Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион

Когда в 2014 году стал ясен кризис глобализации, было создано несколько версий развития постглобального мира, одной из них версия регионализации, мир вместо глобального становится региональным, но это означает борьбу за создание замкнутых, самодостаточных макрорегионов, рассказывает эксперт.Региональная версия была самой простой из всех возможных, потому она и была принята. Но тонкость в том, что ни одного замкнутого макрорегиона сейчас в мире нет, даже США вместе с Южной Америкой не оказываются достаточно замкнутой системой, им многого не хватает. То же самое касается и всех остальных, говорит Переслегин.Таких проектов макрорегионов в мире сейчас порядка восьми, и вопрос заключается в том, какие из них будут реализованы, отметил эксперт."Содержание конфликта на Украине ― это борьба за макрорегион, в данном случае одной из сторон является Россия, другой стороной является скорее Великобритания, чем даже остальной Запад… Я не упомянул Европу, потому что наименее вероятно создание европейского макрорегиона. Европа, создав интереснейший проект ЕС, не развивала его, не двигалась в нем поступательно, в результате сейчас ЕС как проект не работает, а времени на создание альтернативного проекта у европейцев нет", ― рассказал Переслегин.Ситуация, по словам эксперта, складывается следующим образом: Россия решает здесь задачи создания макрорегиона, Англия решает задачи помешать России создать макрорегион, а Европа решает задачу выиграть время, чтобы создать свой проект макрорегиона, так как проекта у Европы сейчас еще нет, идет спор двух или трех версий.

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