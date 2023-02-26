https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/pereslegin-ob-ukrainskom-konflikte-borba-za-makroregion--1044230738.html
Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион
Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион
США вообще не заинтересованы в украинском конфликте, за одним исключением ― им важно отвлечь внимание от внутренних проблем, которые на американских выборах... 26.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-26T09:50+0300
2023-02-26T09:50+0300
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Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион
Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион
Когда в 2014 году стал ясен кризис глобализации, было создано несколько версий развития постглобального мира, одной из них версия регионализации, мир вместо глобального становится региональным, но это означает борьбу за создание замкнутых, самодостаточных макрорегионов, рассказывает эксперт.Региональная версия была самой простой из всех возможных, потому она и была принята. Но тонкость в том, что ни одного замкнутого макрорегиона сейчас в мире нет, даже США вместе с Южной Америкой не оказываются достаточно замкнутой системой, им многого не хватает. То же самое касается и всех остальных, говорит Переслегин.Таких проектов макрорегионов в мире сейчас порядка восьми, и вопрос заключается в том, какие из них будут реализованы, отметил эксперт."Содержание конфликта на Украине ― это борьба за макрорегион, в данном случае одной из сторон является Россия, другой стороной является скорее Великобритания, чем даже остальной Запад… Я не упомянул Европу, потому что наименее вероятно создание европейского макрорегиона. Европа, создав интереснейший проект ЕС, не развивала его, не двигалась в нем поступательно, в результате сейчас ЕС как проект не работает, а времени на создание альтернативного проекта у европейцев нет", ― рассказал Переслегин.Ситуация, по словам эксперта, складывается следующим образом: Россия решает здесь задачи создания макрорегиона, Англия решает задачи помешать России создать макрорегион, а Европа решает задачу выиграть время, чтобы создать свой проект макрорегиона, так как проекта у Европы сейчас еще нет, идет спор двух или трех версий.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, россия, украина, сша, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, россия, украина, сша, аудио
Переслегин об украинском конфликте: борьба за макрорегион
США вообще не заинтересованы в украинском конфликте, за одним исключением ― им важно отвлечь внимание от внутренних проблем, которые на американских выборах 2024 года могут вылиться в гражданскую войну, считает российский публицист, исследователь Сергей Переслегин.
Когда в 2014 году стал ясен кризис глобализации, было создано несколько версий развития постглобального мира, одной из них версия регионализации, мир вместо глобального становится региональным, но это означает борьбу за создание замкнутых, самодостаточных макрорегионов, рассказывает эксперт.
Региональная версия была самой простой из всех возможных, потому она и была принята. Но тонкость в том, что ни одного замкнутого макрорегиона сейчас в мире нет, даже США вместе с Южной Америкой не оказываются достаточно замкнутой системой, им многого не хватает. То же самое касается и всех остальных, говорит Переслегин.
"То что происходит сейчас на Украине ― это борьба России за формирование своего макрорегиона, куда должны войти (я не имею ввиду быть присоединенными и потерять независимость, я говорю об экономической структуре) Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Иран, возможно, еще некоторые территории", ― сказал он.
Таких проектов макрорегионов в мире сейчас порядка восьми, и вопрос заключается в том, какие из них будут реализованы, отметил эксперт.
"Содержание конфликта на Украине ― это борьба за макрорегион, в данном случае одной из сторон является Россия, другой стороной является скорее Великобритания, чем даже остальной Запад… Я не упомянул Европу, потому что наименее вероятно создание европейского макрорегиона. Европа, создав интереснейший проект ЕС, не развивала его, не двигалась в нем поступательно, в результате сейчас ЕС как проект не работает, а времени на создание альтернативного проекта у европейцев нет", ― рассказал Переслегин.
Ситуация, по словам эксперта, складывается следующим образом: Россия решает здесь задачи создания макрорегиона, Англия решает задачи помешать России создать макрорегион, а Европа решает задачу выиграть время, чтобы создать свой проект макрорегиона, так как проекта у Европы сейчас еще нет, идет спор двух или трех версий.
"В то же время США сейчас оказались перед судьбоносным для страны выбором: будет ли страна развиваться дальше как часть глобального мира, что для Америки катастрофично, либо Америка начнет развивать собственный макрорегион. Этот конфликт соответствует конфликту между демократами и республиканцами, то есть он прописан внутри американской структуры управления. Это означает, что следующие выборы с США в 2024 году будут критическими и даже кровавыми, и могут обернуться гражданской войной. А значит, США вообще не заинтересованы в конфликте на Украине за одним исключением – им важно, чтобы были какие-то конфликты в Европе были и Европе было не до вмешательства в дела США, пока они сами у себя не решат, каким будет будущее Америки", – рассуждает Переслегин.