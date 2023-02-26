https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/podushka-bezopasnosti-dlya-chego-selskomu-khozyaystvu-abkhazii-dopolnitelnyy-byudzhet--1044328493.html

"Подушка безопасности": для чего сельскому хозяйству Абхазии дополнительный бюджет

"Подушка безопасности": для чего сельскому хозяйству Абхазии дополнительный бюджет

Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве" в четверг, 23 февраля. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T14:25+0300

2023-02-26T14:25+0300

2023-02-26T14:25+0300

сельское хозяйство

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536941_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_42a4d44a1499a17f37dedfd197644379.jpg

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Основная цель закона "О сельском хозяйстве" - развитие отрасли и определение долгосрочной сельскохозяйственной политики, рассказал в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. В соответствие с нормами закона на развитие отрасли ежегодно из республиканского бюджета должно выделяться не менее 5%. По словам министра, это условие вызвало споры, так как оно противоречит бюджетному устройству – в проекте республиканского бюджета нет фиксированного процента выделяемых средств ни для одной отрасли. Однако, по мнению Джопуа, раз депутаты решили принять закон в окончательном чтении, они могут разработать и подзаконные акты для устранения противоречий. По словам Джопуа, закон находится в разработке уже три года, изначально он подготавливался к рассмотрению еще с депутатами прошлого созыва. Если бы закон вступил в силу в начале 2023 года, то на сельское хозяйство было бы выделено около 400 миллионов рублей, которые могли бы стать "подушкой безопасности" для отрасли, отметил министр. По словам министра, за три года на ежегодно выделяемые 100 миллионов рублей были созданы 60 предприятий и 300 рабочих мест.Одно из условий принятие закона – разработка долгосрочной программы по развитию сельского хозяйства сроком как минимум на три года. По словам Джопуа, Министерство сельского хозяйства в ближайшее время приступит к разработке программы, уже были разосланы письма в Центр стратегических исследований, Институт сельского хозяйства. Новая долгосрочная программа развития будет разрабатываться "более объемно", а направления останутся теми же – переработка, растениеводство, животноводство, сказал Беслан Джопуа.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сельское хозяйство, абхазия