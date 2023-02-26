https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/putin-zapad-stremitsya-razdelit-rossiyu-na-melkie-chasti-chtoby-kontrolirovat-1044328034.html

Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части, чтобы контролировать

Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части, чтобы контролировать

Борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает, уверен Вдадимиир Путин. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T11:40+0300

2023-02-26T11:40+0300

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владимир путин

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. У Запада одна цель – раскассировать бывший СССР и РФ, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, разделить Россию на мелкие части Запад стремится, чтобы помыкать и поставить под свой контроль, заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать.Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, но РФ старалась об этом не говорить, если Россия пойдет по пути, о котором мечтает Запад, судьбы очень многих народов РФ могут кардинально поменяться, и вряд ли сможет сохраниться этнос русский народ, отметил президент."Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня", - сказал Путин.При этом, по словам главы российского государства, Россия согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе и в рамках ООН, но РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США.Главнейшим условием достижений и побед России является сплоченность и единство народа."Единство нашего народа. И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", - заявил президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/putin-vzorval-informatsionnuyu-bombu-1044259333.html

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