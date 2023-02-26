https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/shoygu-rasskazal-kak-daleko-pridetsya-otodvigat-ugrozu-ot-granits-rossii-1044330558.html

Шойгу рассказал, как далеко придется отодвигать угрозу от границ России

Шойгу рассказал, как далеко придется отодвигать угрозу от границ России

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено... 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T13:30+0300

2023-02-26T13:30+0300

2023-02-26T14:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042402087_0:34:3071:1761_1920x0_80_0_0_2ea89d1c32326cb892dc6c8b3da1a162.jpg

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ".

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина