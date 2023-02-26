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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/shoygu-rasskazal-kak-daleko-pridetsya-otodvigat-ugrozu-ot-granits-rossii-1044330558.html
Шойгу рассказал, как далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Шойгу рассказал, как далеко придется отодвигать угрозу от границ России
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено... 26.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-26T13:30+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
сергей шойгу
министерство обороны рф
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ".
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина
сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина

Шойгу рассказал, как далеко придется отодвигать угрозу от границ России

13:30 26.02.2023 (обновлено: 14:00 26.02.2023)
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2023
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом - ред.)", - сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ".
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