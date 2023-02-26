https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/velikiy-post-istoriya-smysl-pravila-i-zaprety-1044323673.html

Великий пост: история, смысл, правила и запреты

Великий пост: история, смысл, правила и запреты

У православных христиан 27 февраля начнется Великий пост – самый продолжительный в году. Он завершится 15 апреля, на эту дату в 2023 году выпадает Пасха. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T12:35+0300

2023-02-26T12:35+0300

2023-02-26T12:35+0300

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Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начинается 27 февраля после Прощеного воскресения.Поэтому Великий пост — первый из многодневных постов в году, цель которого добиться внутренних качественных изменений, это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей.Великий постСоблюдение Великого поста является добровольным актом и носит глубоко индивидуальный характер. Мирянам для того, чтобы поститься, по церковному уставу необходимо получить благословение духовника, потому что христиане перед вхождением в пост должны духовно подготовиться, пройти таинство исповеди.Свободное время в период всего Великого поста нужно посвящать молитвам, смирять желания в еде, исключать любые излишества и стремиться к более уединенному образу жизни.Начинать поститься без какой-либо подготовки бывает сложно, да и здоровью можно навредить, если не знать, как правильно питаться.На протяжении семи недель, православный, соблюдающий пост, должен отказаться от мясных и молочных продуктов, а также ограничить приемы пищи в день.Каждый человек должен сам определить свою меру поста, сколько в сутки ему нужно еды и питья, и постепенно уменьшать количество, сводя к минимуму, необходимому для жизни, поясняют священнослужители.От поста освобождаются тяжело больные люди, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет. С семи до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам должен выбрать, соблюдать ему пост или нет.Что можно и нельзя естьВ Великий пост, как и любой другой, самый строгий запрет из продуктов накладывается на мясо, так как считается, что насильственная смерть животного, мясо которого впоследствии мы едим, накладывает свой отпечаток.В Библии сказано, что пища для людей в раю была только растительная, и что все животные, созданные Богом, были нужны людям. Исходя из этого, соответствующим должно было быть и отношение к ним, поэтому при потопе все были спасены – "каждой твари по паре".Спасать рыбу во время потопа не было надобности. Кроме того, считается, что рыбы не испытывают страха и эмоций, свойственных другим животным, при убийстве. В обычные дни поста рыба входит в число запретных продуктов, однако разрешена на некоторые праздники.В период Великого поста можно готовить различные каши — гречневую, кукурузную, овсяную, гороховую, перловую, фасолевую и другие, а также постные супы, плов, котлеты, макаронные изделия, салаты и так далее.Овощи можно и нужно есть любые, которые существуют в природе: капусту всех видов, картофель, морковь, помидоры, огурцы, свеклу, редис, лук, зеленую фасоль и другие.Для поддержания здоровья, в период Великого поста важно есть много свежей зелени и болгарского перца, которые богаты необходимыми для организма витаминами и минералами.Фрукты можно есть любые, доступные в этот сезон — яблоки, груши, бананы, апельсины и так далее. Добавить в постное меню можно варенья, сухофрукты, соленья, мед, орехи и специи.Календарь постаОт пищи принято полностью отказываться, по церковным канонам, в первый день поста — в Чистый понедельник и Великую пятницу (последняя пятница перед Пасхой).Вкушать в эти дни можно постный хлеб и термически необработанную пищу. То есть сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Чай и компот принимать в эти дни также не рекомендуется.В такие дни приготовьте себе салаты из овощей и фруктов, фруктовые можно заправить медом. Так, например, нарежьте любые фрукты – груши, апельсины, яблоки, бананы, добавьте изюм, нарезанные сухофрукты и орехи, и заправьте все это жидким медом. Получится вкусно и очень полезно.По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла, а в субботу и воскресенье – разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, есть разрешается два раза — на Благовещение и в Вербное воскресенье.Естественно, главный смысл поста — это духовное очищение, а также отказ от определенных продуктов, пагубных страстей, злобы, дурного настроения и раздражительности. Но даже в пост хочется разнообразия, а также полакомиться сладким, хотя бы изредка.К ним можно добавить горький шоколад, фруктовое и ягодное варенье, джемы, орехи, сухофрукты, натуральный мармелад, халву и много другое.Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170314/postnye-istorii-abysta-adzhindzhux-i-akalmyshh-1020592615.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201101/veganstvo-6-receptov-nacionalnyx-blyud-1025473199.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190311/Velikiy-post-retsepty-blyud-na-sem-nedel-1026855697.html

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