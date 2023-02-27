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Ардзинба и Примаков подвели промежуточные итоги совместных проектов
Ардзинба и Примаков подвели промежуточные итоги совместных проектов
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T22:18+0300
2023-02-27T22:18+0300
2023-02-27T22:29+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. Об этом сообщает медиацентр МИД. Стороны также обсудили перспективы создания медиацентра МИД Абхазии в Москве.Ардзинба поблагодарил коллектив Россотрудничества за содействие в подготовке высокопрофессиональных кадров для республики.
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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, абхазия, мид абхазии, евгений примаков, инал ардзинба
россотрудничество, россотрудничество в абхазии, абхазия, мид абхазии, евгений примаков, инал ардзинба
Ардзинба и Примаков подвели промежуточные итоги совместных проектов
22:18 27.02.2023 (обновлено: 22:29 27.02.2023)
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. Об этом сообщает медиацентр МИД.
Ардзинба и Примаков подвели промежуточные итоги реализации совместных проектов.
Стороны также обсудили перспективы создания медиацентра МИД Абхазии в Москве.
Ардзинба поблагодарил коллектив Россотрудничества за содействие в подготовке высокопрофессиональных кадров для республики.