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Ардзинба и Примаков подвели промежуточные итоги совместных проектов

Ардзинба и Примаков подвели промежуточные итоги совместных проектов

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. Об этом сообщает медиацентр МИД. Стороны также обсудили перспективы создания медиацентра МИД Абхазии в Москве.Ардзинба поблагодарил коллектив Россотрудничества за содействие в подготовке высокопрофессиональных кадров для республики.

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