https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/bespristrastnost-i-operativnost-chego-trebuyut-ot-sovremennogo-zhurnalista-1044354403.html

Беспристрастность и оперативность: чего требуют от современного журналиста

Беспристрастность и оперативность: чего требуют от современного журналиста

День средств массовой информации празднуется в Абхазии 27 февраля в дату выхода первого номера абхазской газеты "Апсны". 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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В интервью радио Sputnik председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассуждал о принципах работы журналистов в республике и поделился планами о расширении ежегодного конкурса среди СМИ. Корреспондент АбазаТВ Анастасия Никонова, которая удостоилась второй премии конкурса СЖА "Малоизвестные истории войны", рассказала, как готовила материал о ветеране.По словам Хашиг, главная цель работы Союза журналистов – добиться сплоченности и солидарности среди журналистов."Абхазская журналистика должна быть объективна, без этого мы не сможем работать продуктивно. Авторитет журналиста формируется от того, насколько он объективен, беспристрастен, оперативно освещает события", - сказал он.Как отметил Хашиг, Союз журналистов Абхазии планирует продолжить конкурс "Малоизвестные истории войны". В интервью радио Sputnik председатель Союза Руслан Хашиг рассказал, что конкурс будет продолжен совместно с Государственной комиссией по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, что позволит расширить номинации и призовой фонд.По словам Хашиг, для участи в конкурсе будут привлечены не только СМИ Абхазии, но и Северного Кавказа, чтобы "ни одна история и ни один ветеран не остались вне поле зрения журналистов".

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