https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/bespristrastnost-i-operativnost-chego-trebuyut-ot-sovremennogo-zhurnalista-1044354403.html
Беспристрастность и оперативность: чего требуют от современного журналиста
Беспристрастность и оперативность: чего требуют от современного журналиста
День средств массовой информации празднуется в Абхазии 27 февраля в дату выхода первого номера абхазской газеты "Апсны". 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T20:00+0300
2023-02-27T20:00+0300
2023-02-27T20:00+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/1b/1044353138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6c95fb535a23dee7a3bd744a3e4263fd.jpg
В интервью радио Sputnik председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассуждал о принципах работы журналистов в республике и поделился планами о расширении ежегодного конкурса среди СМИ. Корреспондент АбазаТВ Анастасия Никонова, которая удостоилась второй премии конкурса СЖА "Малоизвестные истории войны", рассказала, как готовила материал о ветеране.По словам Хашиг, главная цель работы Союза журналистов – добиться сплоченности и солидарности среди журналистов."Абхазская журналистика должна быть объективна, без этого мы не сможем работать продуктивно. Авторитет журналиста формируется от того, насколько он объективен, беспристрастен, оперативно освещает события", - сказал он.Как отметил Хашиг, Союз журналистов Абхазии планирует продолжить конкурс "Малоизвестные истории войны". В интервью радио Sputnik председатель Союза Руслан Хашиг рассказал, что конкурс будет продолжен совместно с Государственной комиссией по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, что позволит расширить номинации и призовой фонд.По словам Хашиг, для участи в конкурсе будут привлечены не только СМИ Абхазии, но и Северного Кавказа, чтобы "ни одна история и ни один ветеран не остались вне поле зрения журналистов".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/1b/1044353138_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_4d2cac4876283527c8e729379f7396af.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, журналисты, видео
видео, мультимедиа, абхазия, журналисты, видео
Беспристрастность и оперативность: чего требуют от современного журналиста
День средств массовой информации празднуется в Абхазии 27 февраля в дату выхода первого номера абхазской газеты "Апсны".
В интервью радио Sputnik председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассуждал о принципах работы журналистов в республике и поделился планами о расширении ежегодного конкурса среди СМИ. Корреспондент АбазаТВ Анастасия Никонова, которая удостоилась второй премии конкурса СЖА "Малоизвестные истории войны", рассказала, как готовила материал о ветеране.
По словам Хашиг, главная цель работы Союза журналистов – добиться сплоченности и солидарности среди журналистов.
"Абхазская журналистика должна быть объективна, без этого мы не сможем работать продуктивно. Авторитет журналиста формируется от того, насколько он объективен, беспристрастен, оперативно освещает события", - сказал он.
Как отметил Хашиг, Союз журналистов Абхазии планирует продолжить конкурс "Малоизвестные истории войны". В интервью радио Sputnik председатель Союза Руслан Хашиг рассказал, что конкурс будет продолжен совместно с Государственной комиссией по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, что позволит расширить номинации и призовой фонд.
По словам Хашиг, для участи в конкурсе будут привлечены не только СМИ Абхазии, но и Северного Кавказа, чтобы "ни одна история и ни один ветеран не остались вне поле зрения журналистов".