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Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником
Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником
27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T13:30+0300
2023-02-27T13:30+0300
2023-02-27T14:26+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником.Он отметил, что журналистская деятельность играет важнейшую роль в формировании демократического общества.Президент подчеркнул, что эффективное взаимодействие органов госвласти со СМИ – основа информационной политики. У СМИ и власти, по словам президента, единая задача – сплочение общества, рост духовности, патриотизма и формирование современного информационного пространства.27 февраля работники СМИ Абхазии отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1919 году начала выходить первая абхазская газета "Апсны", редактором которой стал Дмитрий Гулиа.
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аслан бжания, сми, sputnik, sputnik абхазия, абхазия
Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником
13:30 27.02.2023 (обновлено: 14:26 27.02.2023)
27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником.
Он отметил, что журналистская деятельность играет важнейшую роль в формировании демократического общества.
"Ваш труд сложен, ответственен и очень значим. Вы доносите информацию, формируете общественное мнение, влияете на политические и общественные процессы в стране", – говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что эффективное взаимодействие органов госвласти со СМИ – основа информационной политики. У СМИ и власти, по словам президента, единая задача – сплочение общества, рост духовности, патриотизма и формирование современного информационного пространства.
27 февраля работники СМИ Абхазии отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1919 году начала выходить первая абхазская газета "Апсны", редактором которой стал Дмитрий Гулиа.