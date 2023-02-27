https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/bzhaniya-pozdravil-kollektiv-sputnik-abkhaziya-s-professionalnym-prazdnikom-1044348511.html

Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником

Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником

27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T13:30+0300

2023-02-27T13:30+0300

2023-02-27T14:26+0300

в абхазии

аслан бжания

сми

sputnik

sputnik абхазия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040540155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fd5d8b2f85851f5a5c6fd3ea706c251.jpg

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником.Он отметил, что журналистская деятельность играет важнейшую роль в формировании демократического общества.Президент подчеркнул, что эффективное взаимодействие органов госвласти со СМИ – основа информационной политики. У СМИ и власти, по словам президента, единая задача – сплочение общества, рост духовности, патриотизма и формирование современного информационного пространства.27 февраля работники СМИ Абхазии отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1919 году начала выходить первая абхазская газета "Апсны", редактором которой стал Дмитрий Гулиа.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, сми, sputnik, sputnik абхазия, абхазия